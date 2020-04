Durante este tiempo en casa, se nos han regalado los mejores encuentros de series como La Niñera o The Office, sin embargo, ahora ha llegado el turno de una de las películas de Disney Channel más queridas de todas: High School Musical.

Recientemente se dio a conocer que el elenco de High School Musical se reencontrará una vez más después de 12 años del estreno de High School Musical: La Graduación, para dar un concierto especial desde casa con los más grandes éxitos de las tres películas: High School Musical, High School Musical 2 y High School Musical 3: La Graduación; disfrútalas y revive viejos recuerdos a través de Claro video y únete al #ClaroQueMeQuedoEnCasa.

Para los que crecieron viendo Disney Channel, ésta es una gran noticia, ya que nunca antes se imaginaron volver a ver juntos a Vanessa Hudgens, Corbin Bleu, Ashley Tisdale, Monique Coleman, Lucas Grabeel y obviamente Zac Efron, quien fue contactado por el director Kenny Ortega y afirmó que desde el primer instante aceptó y ha preparado un mensaje especial para todos aquellos que permanecen en casa.

Esta transmisión única y especial tendrá como presentador a Ryan Seacrest, así como a una larga lista de invitados como: Dove Cameron, Raven- Simoné, Sofía Carson, Sarah Jeffery, Demi Lovato, Michael Bublé, Ariana Grande, Christina Aguilera, Tori Kelly, Luke Evans, Alan Menken, entre otros.

El objetivo de este programa especial que también podrá ser visto a través del canal oficial de abc en YouTube el próximo 16 de abril; es revivir los clásicos de Disney en un singalong con los artistas originales. Así podrás disfrutar temas como “We’re all in this together” de High School Musical, “Let it go” de Frozen o “Gastón” de La Bella y la Bestia.

Canciones que formarán parte de la transmisión:

– «A Dream Is a Wish Your Heart Makes» de «La Cenicienta», por Demi Lovato y Michael Bublé.

– «I Won’t Say I’m in Love» de «Hércules», por Ariana Grande.

– «I Wanna Be Like You» de «El libro de la selva», por Darren Criss.

– «A Spoonful of Sugar» de «Mary Poppins», por Little Big Town.

– «Be Our Guest» de ‘La Bella y la Bestia», por Derek Hough, Hayley Erbert y Julianne Hough.

– «Can You Feel the Love Tonight» de «El Rey León», por Christina Aguilera.

– «Colors of the Wind» de «Pocahontas», por Tori Kelly.

– «Do You Want to Build a Snowman» de «Frozen», por Thomas Rhett.

– «Friend Like Me» de «Aladdin», por James Monroe Iglehart y el reparto del musical de Broadway.

– «Gaston» de «La Bella y la Bestia», por Josh Gad, Luke Evans y Alan Menken.

– «How Far I’ll Go» de «Vaiana», por Auli’i Cravalho.

– «I’ll Make A Man Out Of You» de «Mulan», por Donny Osmond.

– «It’s a Small World» del Disneylandia, por John Stamos.

– «Let It Go» de «Frozen», por Amber Riley.

– «The Bare Necessities» de «El Libro de la Selva», por Erin Andrews, Bobby Bones, Carrie Ann Inaba y Marcus Scribner.

– «Under The Sea» de «La sirenita», por Jordan Fisher.

– «You’ve Got a Friend In Me» de «Toy Story», por Josh Groban.

Algunos fanáticos han nombrado este como “el crossover más ambicioso de la cuarentena” porque, ¿alguna vez te imaginaste a Zac Efron y Ariana Grande en una misma transmisión? o ¿al elenco reunido de High School Musical cantando una vez más “We’re all in this together? ¡nosotros no! Así que, si no deseas perdértelo, agenda el próximo 16 de abril y ve practicando tus canciones favoritas de Disney.

