¡Confirmado! Habrá película live-action de Hércules

Estrenada en 1997, Hércules es uno de los clásicos de Disney que marcó a toda una generación. Su historia, música, personajes y doblaje, son parte de lo que la hacen especial; por esa y más razones, Disney ha anunciado que habrá un live-action de la película, cuya producción estará a cargo de los hermanos Russo.

Considerados como la mente maestra detrás del éxito de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, ahora los hermanos Russo, Joe y Anthony, serán los encargados de producir Hércules; una de las películas más esperadas de Disney en su versión live-action. Mientras que David Callaham, mejor conocido por su trabajo en Zombieland: Double tap, Wonder Woman 1984 y próximamente Spider-Man: Into the Spider-Verse 2; será el responsable del guion de esta nueva adaptación.

Por ahora son pocos los detalles revelados, sin embargo suficientes para despertar la emoción de los más grandes fanáticos de Disney. Así que, si quieres saber más del live-action de Hércules, no dejes de leer. 👇

¿Cuál será la fecha de estreno de Hércules?

El proyecto acaba de ser anunciado oficialmente, por lo que es difícil saber cuándo llegará a los cines, considerando la situación actual en la que todas las producciones cinematográficas están en pausa. Sin embargo, se estima que el live-action llegará por ahí del 2024, debido a la agenda de los hermanos Russo y a los proyectos en puerta de Disney.

¿Se mantendrá la misma historia de Hércules?

Todos los live-action de Disney tienen ese objetivo en común: recrear con exactitud la historia, con personajes reales y nuevas adaptaciones; por lo que se cree que la música, los personajes, el ambiente y las escenas no tendrán muchas modificaciones. Un claro ejemplo de ello han sido El Rey León, Aladdín y La Bella y la Bestia

Hércules Reparto

Al igual que la fecha de estreno, es muy pronto para saber quiénes conformarán el reparto, sin embargo ya existen posibles candidatos. En el caso de Hércules, actores como Ryan Gosling y Dacre Montgomery han sonado para darle vida al gran hijo de Zeus. Por otro lado, gracias a su interpretación de I won’t say I’m in love, Ariana Grande se ha convertido en la candidata número uno para ser Megara, a petición de los fans.

Finalmente, Jim Carrey, Tom Hiddleston y Benedict Cumberbatch son actores que se han propuesto para el papel de Hades; quien sin duda es pieza clave en la divertida historia. Mientras que en el caso de Phil, los fans han expresado que no imaginan a nadie más que a Danny DeVito, quien en los 90 se encargó de prestarle voz al personaje animado.

Mientras más detalles son revelados, no dudes en disfrutar Hércules en versión animada. Y dinos, ¿te gusta la idea de un live-action de Hércules?

