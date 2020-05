Desde que Disney confirmó el live-action de Hércules, el clásico animado que amamos desde 1997, varios nombres se han mencionado para protagonizar la película de fantasía.

Los productores y hermanos Russo que están detrás del éxito de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, estarán a cargo de esta nueva película por lo que promete ser una producción espectacular.

Al igual que el clásico animado, la película live-action contará la historia del famoso Hércules, hijo del dios griego Zeus, quien es enviado a vivir entre los mortales convertido en mitad hombre y mitad dios. Por lo que para demostrar que es digno de vivir en el Monte Olimpo será ayudado por un peculiar entrenador. Recuerda que puedes disfrutar de la cinta original de Hércules a través de Claro video y revivir tus escenas favoritas, porque así #ClaroQueMeQuedoEnCasa

Disney no ha dado noticias sobre quiénes interpretarán a Hércules o Megara. Pero los rumores y propuestas de los fans han comenzado a surgir. Estos son los nombres de los actores que más se mencionan.

En Twitter se han propuesto diversos actores para el rol principal como Liam Hemsworth, Chris Evans, Dacre Montgomery y hasta Tom Holland, consolidado por su papel de Spider-Man. Pero el nombre más repetido es Zac Efron.

En redes sociales se han mencionado a dos famosas que serían perfectas para el papel de ‘Megara’, en primer lugar se habla de Ariana Grande, no solo por su gran parecido si no por su espectacular voz e interpretación del tema “I Won’t Say I’m In Love” (No hablaré de mi amor), durante el The Disney Family Singalong. Dicho cover ha generado hasta una petición en Change.org para que la cantante interprete a Megara.

Por otro lado, se propone a la joven actriz Zendaya, quien podría darle un toque muy divertido al personaje. Recordemos que también fue mencionada por los fans para interpretar a Ariel en el live-action de La Sirenita.

Uno de los más mencionados es el actor Jim Carrey por sus interpretaciones que lo han llevado a ser uno de los actores cómicos más queridos y lo ha demostrado en títulos como El Grinch y recientemente Sonic, la película.

Para los desastrosos ayudantes de Ares, los fans proponen a John Mulaney y Nick Kroll o a Seth Rogan y Michael Cera, este último recordado por muchos por su papel en Scott Pilgrim Vs. The World.

Definitivamente la moría habla de Danny DeVito, su carisma sería ideal para el personaje.

Everyone is debating about who The Muses should be in the live-action Hercules, but the only casting choice I care about is pic.twitter.com/75C8UlW2Ru

— Savannah Hawkins (@redheadedsinger) April 30, 2020