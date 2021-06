Henry Cavill y Ariana Grande protagonizarían el ‘live-action’ de ‘Hércules’

Disney continúa apostando por traer de vuelta los clásicos más queridos en formato live-action. Películas como Aladdín, Dumbo y El rey león ya pasaron por este proceso y lograron unir a viejas y nuevas generaciones; algunas de ellas con no tan buenas críticas, pero con cuantiosa recaudación en taquilla.

Ahora llegó el turno de un clásico más, Hércules, la cual podría ser protagonizada por Henry Cavill y Ariana Grande.

Desde agosto del año pasado se anunció el rodaje del live-action de Hércules, el cual tendrá como productores a Anthony y Joe Russo, mejor conocidos por ser los directores y parte del éxito de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Por esa razón, este nuevo proyecto luce prometedor y en tan poco tiempo se ha convertido en uno de los más esperados de Disney.

Por el momento se sabe que los hermanos Russo están a cargo, mientras que David Callaham será responsable del guión. Sin embargo, se desconoce quiénes serán los protagonistas que darán vida a Hércules y Megara, pero los rumores apuntan a que Henry Cavill y Ariana Grande son las opciones número uno.

Henry Cavill sería un perfecto Hércules

Se dice que Henry Cavill ha estado en constantes pláticas con Disney para protagonizar un nuevo proyecto y, de hecho, el actor inglés de 38 años de edad compartió vía Instagram un post de él viajando a Estados Unidos para comenzar una nueva película. ¿Acaso será Hércules?

Es importante considerar que por el momento son solo rumores y que Henry Cavill, al ser uno de los actores más solicitados de Hollywood, posee una apretada agenda con las filmaciones de Enola Holmes 2 y la segunda temporada de The Witcher, ambas pertenecientes a Netflix.

Ariana Grande ya fue Megara una vez

También se cree que Ariana Grande sería la indicada para interpretar a Megara, cuya personalidad y estilo encajan perfecto con el personaje. Sin embargo, Ariana está 100% dedicada a su música y ha dejado de lado la actuación, por lo que verla en pantalla grande sería poco probable.

Pero no todo está perdido, ya la cantante de 27 años tuvo una participación inolvidable en el especial sing along de Disney en el que interpretó a Megara cantando I won’t say I’m in love, una de las mejores composiciones del soundtrack de Hércules.



Se desconoce cuándo llegará a cines el tan esperado live action de Hércules, pero es seguro que será una de las favoritas del público e incluso podría quitarle la corona a Cruella, la cual ha sido considerada como "el mejor live-action de Disney".

Además de Hércules, otros títulos que están en camino en formato live-action son Peter Pan & Wendy, La Sirenita y Pinocho. Así que dinos, ¿cuál es la que más te emociona ver?

