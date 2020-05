¿Henry Cavill volverá a ser Superman? Esto es lo que sabemos

Las especulaciones de que Cavill volverá a vestir la capa roja más popular de la historia son cada vez más fuertes y tenemos una gran pista que apunta a que Henry Cavill volverá a ser Superman en el universo DC de Warner.

Todo parece indicar que el universo extendido de DC tendrá un segundo aire con nuevos proyectos. Todo comenzó con Man of Steel, y es por eso que Cavill sería el idóneo para interpretar de nuevo a Superman.

El fracaso de la Liga de la Justicia no sólo supuso la salida de Ben Affleck de DC, sino que también trazó un futuro incierto para Henry Cavill y su papel de Superman, pues el mundo que pretendía crear Warner quedó en el aire con cabida para darle continuidad solamente a Aquaman o Wonder Woman, proyectos que sí fueron aceptados por la crítica y con resultados positivos en las taquillas.

Negociaciones finales

Ahora, después de esperar con dudas de por medio, todo indica que Henry Cavill volverá a ser Superman para interpretar a ese superhéroe alienígena de capa roja suspendida, pues de acuerdo con información que la periodista y youtuber Grace Randolph publicó en su cuenta de Twitter, el actor y el universo DC ya se encuentran en los últimos momentos de las negociaciones, y muy pronto Warner revelará la noticia de manera oficial. La información también fue publicada en el portal We Got This Covered tomando como fuente a Grace.

«Posdata, las conversaciones con Henry Cavill están sucediendo y he escuchado que el acuerdo va a cerrarse pronto, puede que muy pronto».

«Creo que es gracioso que algunas personas quieran crédito por las noticias burlonas, como #HenryCavill regresando como #Superman pero sólo tengo las agallas para informar que el acuerdo está en el final del juego y podríamos escucharlo tan pronto como la próxima semana. No puedes cubrir tus apuestas y esperar la gloria también».

Lee también: ¡Marvel prepara en secreto NUEVA película! ¿Ya tiene protagonista?

Lo que no está claro es si Cavill volvería en una película nueva en solitario de Superman –secuela de Man of Steel– o su personaje fungiría en algún cameo en Black Adam, la película que protagonizará Dwayne Johnson; pero quizá cuando Snyder Cut de la Liga de la Justicia estrene, sabremos cuál será el destino de este personaje.

Esta nueva versión mejorada y supuestamente de cuatro horas de la Liga de la Justicia, anunciada oficialmente a principios de esta semana, se estrenará en HBO Max en algún momento del próximo año y no podemos esperar más para sentarnos a verla.

Nada nos encantaría más que ver a Henry Cavill con este traje legendario y aunque los rumores de periodistas tan populares casi siempre son reales, más vale esperar a que Warner dé la noticia de manera oficial y no hacernos ilusiones.



