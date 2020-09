¡Confirmado! Henry Cavill regresará como Superman en una película del DC Universe

Fanáticos afirman que uno de los cast más idóneos que alguna vez ha hecho el DC Universe ha sido el de Henry Cavill como Superman. A pesar de que las películas en las que participó no hayan alcanzado el éxito que se esperaba, es muy difícil imaginar a alguien más en el papel del Hombre de Acero.

Leer: 5 razones para ver Watchmen, la más nominada de los Emmy 2020

En los últimos meses se ha especulado el regreso de Henry Cavill como Superman, pero no habían sido más que eso, “rumores”. Hasta ahora, que se ha confirmado su participación en una nueva película en solitario del Hombre de Acero, dirigida por Joss Whedon, quien también estuvo a cargo de la Liga de la Justicia en el 2017.

El portal The Culture Nerd fue quien compartió esta información, asegurando que Warner Bros y Henry Cavill habían llegado a un nuevo acuerdo, el cual podría extenderse a más películas o la participación de Superman en proyectos como The Flash, Black Adam, Shazam 2 o Aquaman 2. Esto último similar a lo que sucederá con Ben Affleck, quien participará a lado de Ezra Miller en The Flash, una vez más como Batman.

Afortunadamente, con Superman no existe un caso de dos actores interpretándolo al mismo tiempo como Ben Affleck y Robert Pattinson siendo Batman; en donde a pesar de que el director Matt Reeves ha explicado que su película no tendrá ninguna relación con el DC Universe, sigue existiendo cierta confusión entre los fans con la próxima llegada de The Batman, la cual busca mostrar un lado más oscuro del Caballero de la Noche.

Mientras que con Superman, Henry Cavill fue el último en el papel y no se ha hablado de algún posible nuevo actor. Probablemente el único inconveniente son los compromisos de Cavill, quien se encuentra ocupado en la producción de la segunda y tercera temporada de The Witcher, otro de sus proyectos que lo han llevado a la cima del éxito.

Por ahora no queda más que esperar que nuevos detalles sean revelados. Pero si tú quieres revivir a Henry Cavill como Superman, recuerda que a través de Claro video puedes disfrutar de sus películas en compra y renta como El Hombre de Acero, Batman VS Superman y la Liga de la Justicia, porque aún #TienesMuchoQueVer.

Leer: 7 cosas que no entendíamos de los Animaniacs hasta ser adultos

¿Qué opinas del regreso de Henry Cavill al DC Universe? ¿Te imaginabas a alguien más en el papel de Clark Kent?

Ahora ve: