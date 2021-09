‘Hawkeye’: ¡Conoce todos los detalles de la nueva serie de Disney+!

By

Se estrena el tráiler de ‘Hawkeye’, la nueva serie de Disney+ y nosotros te contamos todos los detalles que quizá no notaste.

Hawkeye es uno de los personajes de Avengers que aún no contaban con una serie o película propia. Esto está a punto de cambiar, ya que una serie en solitario del personaje está por llegar a Disney+. Se espera que esta propuesta repita el éxito que han tenido WandaVision, Falcon and the Winder Soldier y Loki.

Hawkeye será protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld y estrenará un capítulo por semana a través de la plataforma de streaming a partir del próximo 24 de noviembre.

En el tráiler recién estrenado, podemos notar que Hawkeye será la primera serie navideña, en donde Clint Barton y Kate Bishop se conocen por accidente y él decide entrenarla para que desarrolle sus habilidades como arquera.

¿Quiénes formarán parte de Hawkeye?

Jeremy Renner retomará el papel de Clint Barton y Hailee Steinfeld fue la elegida para darle vida a Kate Bishop. Por otro lado, Vera Farmiga confirmó que tomará el papel de la madre de Kate, mientras que Florence Pugh volverá como Yelena Belova, la hermana menor de Black Widow. Además, el actor mexicano, Tony Dalton también está confirmado junto con Zahn McClarnon y Alaqua Cox, pero se desconoce cuáles serán sus respectivos personajes.

Otra gran noticia es que Kevin Feige forma parte de la serie nuevamente como productor ejecutivo. Sin mencionar que Jonathan Igla es el guionista encargado, mientras que Bert y Bertie cumplieron el papel como directoras de algunos episodios.

¿Cuándo llegará a Disney+?

La serie está confirmada por Marvel desde 2019, pero ya sabemos que llegará a Disney+ el miércoles 24 de noviembre. Contará con seis episodios y hasta el momento se desconoce si habrá una segunda temporada.

¿Qué sorpresas nos esperan en la serie de Hawkeye?

Clint entrenará a Kate para que se vuelva la nueva heroína y él pueda dejar el traje de Hawkeye en el pasado.

Se rumora que la serie estará basada en los cómics de Matt Fraction, David Aja y Javier Pulido, en los que describen a Clint como un tipo maltratado por la vida, pero siempre ayudando a mantener el vecindario seguro.

La nueva serie podría girar en torno al trauma de Clint después de haber perdido a Black Widow en Avengers: Endgame, pero realmente la serie podría tomar cualquier dirección. ¿Estás listo para disfrutar esta nueva serie en Disney+? Mantente pendiente de HolaTelcel para conocer nuevos detalles que vayan surgiendo.

