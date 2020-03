Voldemort será el protagonista de una nueva saga de Harry Potter ⚡

Sin duda, una de las sagas más exitosas de libros y películas a lo largo de la historia del cine es Harry Potter; esta serie logró marcar a toda una generación, creó una cultura pop y está vigente a casi 10 años del estreno de la última entrega. Es por eso que la idea de una nueva película protagonizada por Lord Voldemort ha surgido recientemente.

Resulta que We Got this Covered, un sitio especializado en películas de superhéroes y ciencia ficción, ha dado a conocer que entre los futuros proyectos de Warner Bros está el crear una saga totalmente nueva, basada en Harry Potter. Ésta contaría el origen del Señor Tenebroso y sería totalmente diferente a Animales Fantásticos y la puesta en escena Harry Potter y el legado maldito.

Se cree que esta nueva colección de películas se centraría sólo y únicamente en el origen e historia de Tom Riddle; desde que su madre y su padre se conocen, su vida de niño y adolescente como estudiante de Hogwarts y cómo se convirtió en Lord Voldemort; el malvado villano que todos conocimos en Harry Potter. Esta historia fue explicada muy brevemente en los libros y películas: Harry Potter y el misterio del príncipe y Harry Potter y las reliquias de la muerte.

Se pretende algo similar a la idea de George Lucas con los Episodios I, II y III de Star Wars, en donde se cuenta el origen de Anakin Skywalker y cómo se convirtió en el malvado Darth Vader; pero ahora en el mundo mágico y con otro de los más grandes villanos del cine: Voldemort.

Hasta ahora no han surgido más detalles de esta nueva idea por parte de Warner Bros. Es cierto que los fans de la franquicia la han pedido desde hace mucho tiempo. Si tú eres uno de ellos, recuerda que puedes disfrutar desde Harry Potter y la piedra filosofal, hasta Harry Potter y las reliquias de la muerte Parte 2 a través de Claro video y formar parte del #ClaroQueMeQuedoEnCasa.

Por ahora, no queda más que esperar la tercera película de Animales Fantásticos con Eddie Redmayne, Jude Law y Johnny Depp como protagonistas; la cual ya ha atrasado en varias ocasiones sus filmaciones, pero se prevé llegue a todos los cines en noviembre del 2021.

