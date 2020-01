Grammy 2020: Ganadores y los mejores momentos de la noche

Este domingo 26 de enero se celebró la 62a entrega de los premios Grammy en Los Ángeles, lugar en donde los más grandes de la música se reunieron en una increíble alfombra roja y en una ceremonia que cada año destaca a los mejores de cada género. Esta vez hubo grandes sorpresas, desde Billie Eilish como la máxima ganadora, hasta el regreso de Demi Lovato a los escenarios, y si tú te lo perdiste, no te preocupes, aquí te compartimos los mejores momentos.

Ganadores de la noche

Con tan sólo 18 años, Billie Eilish se convirtió en la estrella de la noche al llevarse prácticamente todos los premios en los que había sido nominada; grabación del año, álbum del año, canción del año, mejor artista nuevo y mejor álbum pop. Y no es para menos, su álbum When We All Fall Asleep We Do We Go es todo un éxito el cual, si no has escuchado, lo puedes disfrutar a través de Claro música.

El regreso de Demi Lovato

Después de un año difícil para la cantante, el regreso de Demi Lovato significó uno de los mejores momentos de la noche, así como uno de los más emotivos. En los Grammy, la artista de 27 años interpretó su nuevo tema Anyone, el cual escribió previo a su retiro de los escenarios y canción que todos los asistentes ovacionaron; dándole así la bienvenida a Demi al mundo de la música.

Ariana Grande y su vestido de princesa

A pesar de regresar a casa con las manos vacías, Ariana Grande fue una de las favoritas de la noche, no sólo por sus múltiples nominaciones que la convierten en una gran artista; sino también por haber acaparado las cámaras de la alfombra roja. Fue el diseñador Giambattista Valli el encargado de vestir a Ariana Grande y cautivar a todos con un fabuloso vestido gris estilo princesa.

Camila Cabello y su presentación especial

Otra de las favoritas fue sin duda Camila Cabello, una de las artistas invitadas y quien presentó por primera vez su nuevo tema First Man, con una emocionante actuación en la que cantó frente a su padre; la escena fue tan emotiva que su papá Alejandro no pudo contener las lágrimas.

A star is born de Lady Gaga

A un estreno de la conmovedora película A star is born, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper; el éxito del tema principal se vio reflejado en estos Grammy 2020, en donde Lady Gaga se llevó el premio a mejor banda sonora para una película, compitiendo contra el soundtrack de El Rey León, Rocketman y Había una vez en… Hollywood, producciones que puedes disfrutar a través de Claro video.

Homenaje a Kobe Bryant

En una noche de celebración y música como lo son los Grammy, también suceden momentos nostálgicos; ésta vez protagonizado por la estrella del baloncesto, Kobe Bryant, quien horas antes perdió la vida en un accidente aéreo. Ante esto, la presentadora Alicia Keys dedicó unas palabras, así como una canción al ídolo del deporte.

“Todos sentimos una gran tristeza en este momento (…) Hoy temprano, Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo entero perdieron a un héroe. Estamos literalmente parados aquí con el corazón roto en la casa que construyó Kobe Bryant”, mencionó Alicia Keys previo a la ceremonia.

Fue así como los Grammy 2020 estuvieron dedicados a Kobe Bryant, quien conmocionó a todo el mundo tras su reciente pérdida, pero que siempre será recordado como una leyenda e increíble persona.

De esta forma se vivió una de las noches más importantes del año, continuando así con la temporada de premios. ¿Estás listo para la emoción que se vivirá en los próximos Premios Oscar?

