Globos de Oro 2021: Nominados, horarios y nuestros favoritos

La temporada de premios está por comenzar y como ya es costumbre, los Globos de Oro siempre son los encargados de iniciar. Este 2021 no será la excepción, pues se llevará a cabo una ceremonia semivirtual debido a la situación actual del mundo; eso sí, con las mejores series, estrellas y películas de la temporada.

Leer: 10 secretos de producción ocultos en Mujer Maravilla 1984

El evento será conducido por las actrices y comediantes Tina Fey y Amy Poehler el próximo 28 de febrero. Sin embargo, en esta ocasión la ceremonia se llevará a cabo en dos lugares diferentes al mismo tiempo; Tina Fey desde Nueva York y Amy Poehler desde Los Ángeles.

Ahora es momento de conocer a los nominados, aquellos que hicieron del 2020 un año con grandes películas y series que nos han acompañado desde casa. Entre los favoritos destacan The Crown, The Mandalorian, The Queen’s Gambit, así como Vanessa Kirby, Chadwick Boseman y Anya Taylor-Joy. Checa aquí la lista completa y compártenos tus predicciones. 🏆

Globos de Oro 2021: Nominados a Películas

Mejor película de drama

The Father

Mank

Nomadland

Promising You Woman

The Trial of the Chicago 7

Mejor película musical o de comedia

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Mejor actor en una película dramática

Riz Ahmed- Sound of Metal

Chadwick Boseman- Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins- The Father

Gary Oldman- Mank

Tahar Rahim- The Mauritanian

Mejor actriz en una película dramática

Frances McDormand- Nomadland

Viola Davis- Ma Rainey’s Black Bottom

Carey Mulligan- Promising Young Woman

Vanessa Kirby- Pieces of a Woman

Andra Day- The United States VS Billie Holiday

Mejor actriz en película comedia o musical

Maria Bakalova- Borat Subsequent Moviefilm

Kate Hudson- Music

Michelle Pfeiffer- French Exit

Rosamund Pike- I Care a Lot

Anya Taylor-Joy- Emma

Mejor actor en película comedia o musical

Sacha Baron Cohen- Borat Subsequent Moviefilm

James Corden- The Prom

Lin-Manuel Miranda- Hamilton

Dev Patel- Personal History of David Copperfield

Andy Samberg- Palm Springs

Mejor película animada

The Croods: A New Age

Onward

Over the Moon

Soul

Wolfwalkers

Nominados a Series

Mejor serie de drama

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Mejor serie musical o comedia

Emily in Paris

The Flight Attendant

The Great

Schitt’s Creek

Ted Lasso

Mejor serie limitada o película para televisión

Normal People

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

The Queen’s Gambit

Mejor actor en serie dramática

Jason Bateman- Ozark

Josh O’Connor- The Crown

Bob Odenkirk- Better Call Saul

Al Pacino- Hunters

Matthew Rhys- Perry Mason

Mejor actriz en serie dramática

Emma Corrin- The Crown

Olivia Colman- The Crown

Jodie Comer- Killing Eve

Laura Linney- Ozark

Sarah Paulson- Ratched

Mejor actor en serie limitada o película para TV

Bryan Cranston- Your Honor

Jeff Daniels- The Comedy Rule

Hugh Grant- The Undoing

Ethan Hawke- The Good Lord Bird

Mark Ruffalo- I Know This Much Is True

Mejor actriz en serie limitada o película para TV

Cate Blanchett- Mrs. America

Daisy Edgar-Jones- Normal People

Shira Haas- Unorthodox

Nicole Kidman- The Undoing

Anya Taylor-Joy- The Queen’s Gambit

Mejor actor en serie comedia o musical

Don Cheadle- Black Monday

Nicholas Hoult- The Great

Eugene Levy- Schitt’s Creek

Jason Sudeikis- Ted Lasso

Ramy Youssef- Ramy

Mejor actriz en serie comedia o musical

Lily Collins- Emily in Paris

Kaley Cuoco- The Flight Attendant

Elle Fanning- The Great

Catherine O’Hara- Schitt’s Creek

Jane Levy- Zoey’s Extraordinary Playlist

Estás muy a tiempo de disfrutar los títulos y actuaciones que te faltan y llegar más que preparado a la gran ceremonia de los Globos de Oro 2021 el próximo 28 de febrero. Una cobertura que podrás seguir desde HolaTelcel con los ganadores y los mejores momentos de la noche.

Además, puedes aprovechar que con los nuevos Plan Max Play de Telcel con Netflix o Plan Max Play de Telcel con Disney+, el entretenimiento es ilimitado; tienes el Doble de Gigas, acceso a Claro video, redes sociales ilimitadas y la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura.

Leer: ¡Wakanda Forever! Marvel trabaja en una serie de Black Panther para Disney+

¿Ya tienes a tus favoritos? ¡Arma tu quiniela y dinos quiénes podrían ser los próximos ganadores de los Golden Globes 2021!

Ahora ve: