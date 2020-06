La cinta Ghostbusters, llamada en español “Los Cazafantasmas”, se estrenó en 1984 y se ha convertido en todo un clásico. Existen un sin fin de anécdotas en torno al film y aquí te dejamos una lista de curiosidades que seguramente te sorprenderán.

Recuerda que si eres fan de los cuatro parapsicólogos que fundaron una agencia de captura de fantasmas, puedes disfrutar hoy mismo la película de Ghostbusters en Claro video, porque así #ClaroQueMeQuedoEnCasa. Además, recuerda que si tienes un Plan Telcel Max Sin Límite 3000 o superior, tu suscripción está incluida en tu Plan por la duración del mismo.

El carisma de Bill Murray y las interpretaciones de los también guionistas Dan Aykroyd y Harold Ramis son de las cosas más inolvidables de la primera película. Sin embargo, en un principio Bill Murray no estaba entre los elegidos para participar.

Primero pensaron en John Belushi, pero él falleció antes del rodaje, de esta forma, finalmente se apostó por Bill. Quién recientemente ha confirmado que está dispuesto a participar en ‘Cazafantasmas 3’.

Sus efectos especiales son de las cosas más llamativas de la producción y más al saber que el presupuesto destinado para ello fue muy limitado. Emplearon técnicas muy poco avanzadas pero sí efectivas, por ejemplo, algunos de los objetos que en ocasiones flotan como muestra de la actividad paranormal en la película se elevaron a través de cables.

Los Cazafantasmas desarrolla su trama en la ciudad de Nueva York, por la referencia a monumentos y lugares emblemáticos. Sin embargo, las escenas principales se rodaron en su mayor parte en Los Ángeles, por ejemplo la estación de bomberos.

Durante la película, los cazafantasmas ofrecen sus servicios a los neoyorquinos a través de un anuncio de televisión, el cual tenía un prefijo 555, que en realidad no tiene validez. Sin embargo, el director decidió cambiarlo y habilitar un número real que comenzaba por 800; así cuando los fans marcarán podrían podían disfrutar de una grabación de los actores Bill Murray y Dan Aykroyd.

El coche de los fantasmas se ha convertido en uno de los vehículos más icónicos de la historia del cine. Se escogió una ambulancia Cadillac de 1959 modelo Miller-Meteor, que fue restaurada y acondicionada para la película. Después de la segunda entrega, el Ecto-1 quedó en muy malas condiciones y años después los actores pidieron que se arreglara nuevamente como un homenaje.

Para la creación del gigantesco muñeco de Marshmallow man (Hombre de Malvavisco) se destinarón 20,000 dólares, aunque la figura es todo un emblema de la cinta, quedó destruido tras la grabación.

En Los Cazafantasmas 2 se realizó una réplica de la Estatua de la Libertad para una de las escenas más célebres. Se trataba de una figura 30 por ciento más grande que el modelo original.

El éxito de la película trajo consigo una serie de productos relacionados: figuras de acción, camisetas, carteles e incluso videojuegos con la imagen y la trama de “Los Cazafantasmas”.

También puedes leer: ¿Cuál fue la película más popular del año en que naciste?

Este 2020, Sony tenía planeado presentar una nueva entrega de “Los Cazafantasmas”; sin embargo, la producción se ha atrasado. Ahora los fans se han llevado otra sorpresa, ya que el pasado 5 de junio, el actor Josh Gad, a través de su cuenta oficial de Twitter, confirmó que reunirá al elenco en el próximo episodio de su especial “Reunited Apart”.

We cannot wait to release this! It WILL NOT be on June 8th, but I promise it will be soon!!!! And it is going to be very very special!! Watch this space. #ReunitedApart #Ghostbusters Coming soon!!!! https://t.co/XddlhuFjyx

— Josh Gad (@joshgad) June 4, 2020