Gal Gadot y Ryan Reynolds protagonizarían una película de ‘Mortal Kombat’

A tan solo una semana de haberse estrenado, Mortal Kombat ha logrado grandes números en taquilla, considerando que muy pocos cines han abierto debido a la pandemia, e incluso sobrepasando el estreno de Godzilla VS. Kong.

Parte de ello se debe a la popularidad del videojuego en el que está inspirada la película, que ha hecho que los fanáticos ya estén proponiendo una secuela, en donde Gal Gadot y Ryan Reynolds sean los protagonistas.

Ryan Reynolds como Johnny Cage para Mortal Kombat 2

Miles de fanáticos han concluido que la primera entrega de Mortal Kombat fue excepcional. Sin embargo, hicieron falta personajes emblemáticos del clásico videojuego. Uno de ellos es Johnny Cage, quien podría formar parte de la segunda entrega, interpretado por Ryan Reyndols.

La popularidad y carisma de Ryan Reynolds lo convierten en el candidato ideal. Muchos consideran que su papel como Deadpool es prueba de que Ryan haría un perfecto Johnny Cage, con su personalidad extrovertida, divertida y sarcásticos comentarios.

Por ahora estos rumores no son más que propuestas por parte de los fans. Pero no hay que olvidar que esta no sería la primera vez que Warner Bros cumpla el deseo de los seguidores y convenza a Ryan Reynolds de participar en la próxima entrega.

Gal Gadot como Kitana

Además de Ryan Reynolds, Gal Gadot también ha sido propuesta para Mortal Kombat 2; el papel que ocuparía sería el de Kitana, la poderosa princesa guerrera de Outworld. Sin embargo, las posibilidades de que Gal Gadot se una a la franquicia son menores, ya que la actriz australiana Sisi Stringer interpreta a Mileena, hermana gemela de Kitana, así que la lógica sería que asumiera ambos papeles.

A pesar de ello, los fanáticos han lanzado su propuesta e incluso artistas gráficos reconocidos, como BossLogic, han compartido su visión de Gal Gadot como Kitana. ¿Qué te parece?

Está claro que con la participación de Ryan Reynolds y Gal Gadot, Mortal Kombat 2 sería un éxito. Pero mientras esto se confirma, no queda más que esperar detalles de la secuela y revivir el clásico videojuego Mortal Kombat.

Además de Johnny Cage y Kitana, ¿qué otro personaje reconocido de Mortal Kombat te gustaría ver en pantalla grande?

