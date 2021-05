Gal Gadot y Keanu Reeves serían los nuevos protagonistas de Star Wars

Los múltiples proyectos de Star Wars no tienen fin. Hace poco se dio a conocer que una nueva trilogía está en marcha, la cual estará a cargo del director Rian Johnson, quien no ha compartido muchos detalles al respecto, pero los rumores comienzan a surgir. El más reciente indica que Gal Gadot y Keanu Reeves están en la mira para ser los nuevos protagonistas.

Se dice que Gal Gadot, mejor conocida como la Mujer Maravilla, podría ser una infame princesa Sith como parte de la Antigua República, en busca de que el lado oscuro sobresalga ante el bien. ¿Te la imaginas?

Por otro lado, Gal Gadot no sería la única protagonista, ya que también están en busca de Keanu Reeves como el rey Valar, un personaje que primero se presentará en una serie animada para después ser llevado a la pantalla grande en manos de Reeves.

Cabe aclarar que por el momento son solo rumores y considerar las apretadas agendas de ambos actores. Keanu Reeves continúa trabajando en las cuartas entregas de John Wick y Matrix, mientras que Gal Gadot reaparecerá como Mujer Maravilla para una tercera película.

Star Wars y todas las películas y series en desarrollo

La nueva trilogía de Star Wars a cargo de Rian Johnson no se estrenará en cines y en cambio llegará a Disney+ junto con todas las series de la franquicia que están en desarrollo. El objetivo es igualar el éxito de The Mandalorian, con Gal Gadot y Keanu Reeves como protagonistas y una historia completamente diferente sobre un grupo de jedis del lado oscuro que terminan uniéndose al lado luminoso de la Fuerza.

Además de la trilogía antes mencionada, Lucasfilm y Disney trabajan en una larga lista de nuevos proyectos entre los que se incluyen: The Book of Bobba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor, Ahsoka, Ranger of the New Republic, Lando, A Droid Story y la tercera temporada de The Mandalorian.

Aún nos queda mucho por conocer del mundo de Star Wars, lo mejor de todo es que en estos momento puedes disfrutar del estreno semanal de Bad Batch, serie animada disponible en Disney+ que ningún fan de la franquicia puede dejar pasar. Incluye Disney+ a tu Plan Telcel actual y disfruta del mejor contenido de la plataforma. #TodoEnUnMismoLugar.

¿Te gustaría ver a Gal Gadot y Keanu Reeves en Star Wars? Estamos seguros que juntos lograrían grandes cosas en la galaxia. 🤩

