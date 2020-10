Gal Gadot: De Mujer Maravilla a Cleopatra

Los fans de DC Comics esperan con gran emoción el estreno de ‘Wonder Woman 1984‘. Pero mientras eso sucede, la actriz Gal Gadot ya comienza a trabajar en su próximo protagónico, esta vez dará vida a la última reina del antiguo Egipto: Cleopatra.

De acuerdo al portal Deadline, la actriz y la cineasta ahora llevarán a la pantalla grande la biopic de una de las mujeres más famosas de la historia.

I love embarking on new journeys,I love the excitement of new projects, the thrill of bringing new stories to life.Cleopatra is a story I wanted to tell for a very long time.Can’t be more grateful about this A team!! @PattyJenks @ParamountPics #AtlasEntertainment #LaetaKalogridis https://t.co/qLH7vfCaUo

— Gal Gadot (@GalGadot) October 11, 2020