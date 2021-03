¡Foto filtrada de Andrew Garfield reveló su participación en Spider-Man: No Way Home!

Marvel Studios siempre se ha esforzado en mantener en secreto todo lo que tenga que ver con sus próximas películas. Sin embargo, existen filtraciones por accidente; la más reciente es una foto que podría asegurar la participación de Andrew Garfield en la próxima película Spider-Man: No Way Home.

Todo sucedió desde el set de grabación de la película, en donde el equipo de producción recibió un kit de regalo y alguien no dudó en compartirlo en redes sociales. Fue a través de una fotografía en donde se alcanza a ver que entre las camisetas de regalo está el traje clásico de Spider-Man que utilizó Andrew Garfield en El Sorprendente Hombre Araña.

Tiempo después la foto fue eliminada y Marvel no ha mencionado nada al respecto.

¿Andrew Garfield en el multiverso de Spider-Man: No Way Home?

Esta no es la primera vez que una pista de la posible participación de Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home sale a la luz. Hace unos días se dio a conocer que William Spencer estuvo en el rodaje; William fue doble de acción de Garfield en las películas de El Sorprendente Hombre Araña. Él mismo fue quien reveló su presencia en el set a través de Instagram en una publicación que tiempo después borró.

Lo que sabemos hasta ahora de Spider-Man: No Way Home

El tema del multiverso en Marvel es sin duda uno de los más apasionantes. Hay muchas expectativas de que Tobey Maguire y Andrew Garfield se unan a Tom Holland en la próxima película, sin embargo, nada está confirmado.

Lo que sí es un hecho es que Jamie Foxx, quien interpretó a Electro en El Sorprendente Hombre Araña y Alfred Molina, quien interpretó a Doctor Octopus en Spider-Man 2, han sido confirmados para esta nueva película.

Además. se contará con la participación de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange y el elenco original de Spider-Man; Zendaya, Jacob Batalon y Marisa Tomei a quienes puedes disfrutar en Spider-Man: Homecoming disponible en Disney+. ¡Contrátalo en tu Plan Max Play de Telcel o agrégalo en tu plan actual! #TodoEnUnMismoLugar

Spider-Man: No Way Home se estrenará el próximo 17 de diciembre de 2021, tiempo suficiente para que más detalles sean revelados. Pero dinos, ¿crees que Andrew Garfield se sume a la película?

