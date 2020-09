Ford Coppola lanzará nueva versión de ‘El Padrino III’ y esto es lo que sabemos

El Padrino, una icónica trilogía de la mafia italiana que 30 años después tendrá una nueva versión de su tercera y última parte, pues recientemente Francis Ford Coppola anunció que lanzará una nueva versión de El Padrino III. Entérate de todo lo que debes saber aquí.

Para muchos, la segunda parte fue la mejor y el desenlace de la tercera parte en 1990, la cual marcó el final de la familia Corleone, recibió varias críticas. Ahora, después de tres largas décadas podremos ver la misma historia pero con un desenlace diferente.

Esta nueva edición de El Padrino III, llevará por nombre The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone, el cual mostrará la versión original de Coppola y el guionista Mario Puzo.

De acuerdo con el director Coppola, quien ahora tiene 81 años, este nombre «es un reconocimiento al título preferido de Mario y al mío, donde se mostrarán nuestras intenciones originales para lo que se convirtió en El Padrino III»; es decir, no se escribirá un nuevo guión para esta oferta alternativa, sino que por fin la historia se podrá desencadenar como originalmente se planeaba.

El cineasta comenta que para esta versión final hizo un nuevo comienzo y un final, reorganizó algunas tomas, escenas y cortes musicales. De esta manera, con los cambios y algunas adecuaciones en el sonido, The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone será sin duda una conclusión «más apropiada para El Padrino y El Padrino II».

Pese a que la tercera parte de la saga –estrenada en diciembre de 1990– no fue realmente la favorita, fue nominada a siete Premios de la Academia, entre ellos Mejor Director, Mejor Director y Mejor Actor de Reparto.

La nueva versión de El Padrino III será estrenada a fines de este año y estará disponible en cines de manera limitada para después ser parte de múltiples plataformas de streaming.

¿Dónde ver El Padrino?

Si ha pasado tanto tiempo desde la primera vez que viste la trilogía, puedes ver El Padrino I (1972), El Padrino II (1974) y El Padrino III (1990) a través de Claro video para su compra o renta y disfrutar de las actuaciones de Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, James Caan, Richard Castellano, Diane Keaton y más.

¿Cuál es tu película favorita de El Padrino?

