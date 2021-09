Florence Pugh será Madonna en la ‘biopic’ de la reina del pop

By

Desde el estreno de grandes películas biográficas, como Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury y Rocketman, son cada vez más las propuestas de biopics de celebridades y personas reconocidas en el mundo de la música. Una de ellas, que ya comenzó su etapa de producción, es la película biográfica de Madonna, la cual podría ser protagonizada por Florence Pugh.

Fue la misma reina del pop, Madonna, quien eligió a Florence Pugh para personificarla en su versión joven y relatar cómo fue que llegó a la cima, convirtiéndose en la gran estrella musical que ahora es. Pero ¿será que Florence Pugh acepta el reto de interpretar a Madonna?

Florence Pugh es la candidata número uno para la biopic de Madonna

Florence Pugh, de tan solo 25 años, es una de las actrices jóvenes más reconocidas del momento. En especial tras su participación en Black Widow como Yelena Belova, la hermana menor de Natasha Romanoff. Un personaje que le ha abierto muchas puertas en el mundo del cine, como la oportunidad de darle vida a Madonna en su versión joven.

Pero Florence Pugh no solo es Yelena Belova, sino también una gran actriz; fue nominada al Premio Óscar como mejor actriz de reparto tras su participación en Mujercitas de Greta Gerwig y ganó popularidad tras su asombrosa actuación en Midsommar: el terror no espera la noche. Ambas, películas que no debes dejar pasar y que puedes disfrutar en compra o renta a través de Claro video.

¿Qué se sabe de la próxima película de Madonna?

La reina del pop en persona fue quien reveló que Florence Pugh es la candidata número uno para protagonizar la que será la primera película biográfica de Madonna. Algo que aún está por confirmarse, considerando los demás proyectos que tiene en puerta la joven actriz.

“Aún no lo hemos decidido, pero definitivamente ella (Florence Pugh) está arriba en la lista. ¡Si ella me acepta!”, mencionó Madonna en una reciente entrevista.

La película biográfica se centrará en la juventud de Madonna y contará la historia de cómo fue su ascenso a la fama, desde sus intentos por ser una reconocida bailarina en Nueva York, hasta convertirse en la artista más emblemática de la década de los ochenta.

Madonna está 100% involucrada en el proyecto que contará su vida por primera vez en pantalla grande. El guion correrá a cargo de Erin Wilson, quién tomó el lugar de Diablo Cody tras las diferencias que tuvo con la cantante.

Claro que aún quedan muchos detalles por definir, comenzando por una respuesta por parte de Florence Pugh. Mientras tanto dinos, ¿crees que Florence es la adecuada para el papel?, ¿qué otra actriz te gustaría ver dándole vida a Madonna en cine? 😊

