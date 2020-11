¿Recuerdas a Fenomenoide? Está de regreso en una nueva caricatura

La clásica caricatura de los 90 está de regreso, Fenomenoide hará un pequeño cameo en Teen Titans Go! de Warner Bros y nosotros tenemos los detalles.

Prepara al niño interior que llevas dentro, ya que Fenomenoide, uno de los héroes más alocados de la televisión, estará de regreso. No se tratan de nuevos capítulos o retransmisión de la caricatura; más bien de un cameo en la próxima Teen Titans Go!

¿Quién era Fenomenoide?

Creada por Bruce Timm y Paul Dini, Fenomenoide era una serie de los 90 en donde un adolescente súper nerd se convierte por accidente en un superhéroe. Su traje negro, piel azulada y alocadas aventuras eran lo más divertido de la caricatura, cuyo primer capítulo en televisión apareció en 1995.

Sólo hubo dos temporadas, pero fue suficiente para que el público se encariñara con Fenomenoide; convirtiéndolo en una caricatura clásica de la época. Gran parte de su éxito también se debió al ingenio de Steven Spielberg quien trabajó como productor de ésta y muchas otras series entrañables como Batman the Animated Series y Los Animaniacs.

Fenomenoide de regreso con Teen Titans Go!

Otra de las caricaturas más queridas y que nunca pasan de moda es Teen Titans Go!, la cual traerá de vuelta a Fenomenoide en un capítulo especial de su sexta temporada. Titulado “Hugbees”, el héroe azul se unirá al equipo de DC para vencer a The Brain y The Lobe; en una aventura llena de acción y locura.

Lo mejor de todo es que Paul Rugg, actor que prestó voz a Fenomenoide en la década de los 90 fue quien compartió la noticia.

“Sí, Fenomenoide está haciendo un mini regreso. El año pasado la gente de Teen Titans Go! me envió un guion y fue muy divertido. Me pidieron que agregara algunas cosas y lo hice y lo grabamos en diciembre pasado.”, escribió Paul Rugg vía Twitter.

No se sabe cuándo estará disponible el capítulo y temporada de Teen Titans Go! en Latinoamérica.

En cuanto a si Fenomenoide tendrá capítulos nuevos es algo que aún no se sabe. Pero su cameo con los superhéroes de DC es un gran regalo para todos aquellos que crecieron disfrutando de su caricatura. 😊

