Con las recientes revelaciones de series y películas como Spider-Man: No Way Home, Loki y Thor: Love and Thunder, este es el calendario definitivo de estrenos.

A pesar de que los estrenos aún no se normalizan, el Universo Cinematográfico de Marvel está más activo que nunca; aprovechando el poder que tiene al estrenar series a través de Disney+ para seguir complaciendo a sus miles de fanáticos alrededor del mundo.

Leer: ¡‘Spider-Man: No Way Home’ es el nombre oficial de la tercera película!

Sin embargo, la Fase 4 de Marvel ya está más que confirmada, con grandes estrenos de películas y series que continuarán la historia de nuestros superhéroes favoritos; así como la presentación de nuevos personajes como The Eternals, Shang-Chi y Ms. Marvel, quienes se unirán muy pronto al UCM.

Por otro lado, la revelación de la llegada de películas y series como Spider-Man: No Way Home, Loki, Falcon and the Winter Soldier y Thor: Love and Thunder, ha hecho posible presentarte un calendario más claro del orden en el que se irán estrenando todas ellas; tanto para cine como en Disney+. ¡Contrátalo en tu Plan Max Play de Telcel o agrégalo en tu plan actual! #TodoEnUnMismoLugar



Fase 4 de Marvel- Estrenos

WandaVision (serie) Falcon and the Winter Soldier (serie) Black Widow (película) Loki (serie) Shang-Chi and the Legend of the Ten What if…? (serie) The Eternals (película) Spider-Man: No Way Home (película) Hawkeye (serie) Ms. Marvel (serie) Thor: Love and Thunder (película) Doctor Strange, Multiverse of Madness Moon Knight (serie) She Hulk (serie) 15 enero 2021 19 marzo 2021 7 mayo 2021 11 junio 2021 19 julio 2021 verano 2021 noviembre 2021 17 diciembre 2021 2021 2021 11 febrero 2022 25 marzo 2022 2022 2022

Como te habrás dado cuenta, el estreno de WandaVision en Disney+ fue el inicio de la Fase 4, así que estás muy a tiempo de ponerte al corriente con los episodios que sin duda han sido todo lo que los fanáticos habían estado esperando; un nuevo formato, mucha acción, cameos sorpresa, nuevos personajes y una introducción al multiverso.

Leer: ¡Ya está aquí el primer trailer oficial de Cruella con Emma Stone!

Por otro lado, gran parte de los estrenos aún están en una etapa de producción temprana, por lo que su fecha de estreno aún no ha sido confirmada. Se espera que poco a poco se revelen más detalles al respecto, así que mientras tanto dinos, ¿cuál estreno espera con más emoción?

Ahora ve: