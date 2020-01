El disco se titula Circles, saldrá a la luz este mes de enero y es el proyecto que Mac Miller dejó inconcluso antes de partir. *Cries in spanish*

Fue el 7 de septiembre del 2018 cuando el mundo se conmocionó con la partida de Mac Miller, el reconocido rapero y ex novio de la también cantante, Ariana Grande. A pesar del tiempo, aún se siente su ausencia en el mundo de la música; es así que su familia ha decidido lanzar Circles, el álbum en el que Malcom estuvo trabajando antes de morir.

Esto último se dio a conocer en un reciente post publicado por la familia de Mac Miller, en donde explican que para el rapero era importante finalizar este disco y que todos lo conocieran. El álbum saldrá a la luz el próximo 17 de enero. Este proyecto hubiera sido imposible de concluir sin la ayuda de Jon Brion, productor y gran amigo del cantante, quien se dedicó a terminar Circles mezclando dos diferentes estilos del cantante.

“Después de su fallecimiento, Jon se dedicó a terminar Circles en función de su tiempo y conversaciones con él. Estamos eternamente agradecidos con Jon y con quienes se dieron a la tarea de realizar este trabajo difícil y emotivo”, escribió la familia de Mac.

Circles será el álbum sucesor a Swimming, el cual le otorgó a Miller una nominación póstuma al Grammy como Mejor Álbum de Rap y que puedes disfrutar a través de Claro música; una razón más por la que era necesario culminar el trabajo que inició el cantante a sus 26 años.

“Simplemente sabemos que para Malcom era importante que el mundo lo escuchara. Una de las decisiones más difíciles en el proceso es la mejor manera de informar a las personas sobre esto, cómo de comunicarse de manera significativa mientras se mantiene sagrado lo que debe mantenerse sagrado” “Gracias a todos los fanáticos que lo han apoyado incondicionalmente a lo largo de los años. Lo amamos”, continúa la carta de la familia Miller.

Esta edición de Circles de Mac Miller será la única que la familia realizará en honor a Mac y que formará parte del trabajo benéfico en el que el rapero colaboraba y promovía con su música. Así la familia pretende despedirse del cantante, quien compartió una vida amorosa con Ariana Grande y en conjunto poseían dos colaboraciones: The Way y My Favorite Part. Ambas cuentan su historia de amor que lamentablemente concluyó en el 2018.

