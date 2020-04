¿Eres fan de The Beatles? ¡La película ‘Yellow Submarine’ se estrena en YouTube!

La exitosa banda The Beatles marcó definitivamente un antes y un después en la música, sus canciones continúan conquistando generaciones. Si tú eres un gran fan de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr esta noticia te alegrará el día: ¡La cinta ‘Yellow Submarine’ se estrenará en YouTube! ¿Cuándo? ¿En qué horario? ¿En qué link? Aquí te dejamos todos los detalles.

Fue el propio Ringo Starr quien anunció en sus redes sociales que la película será transmitida a través de YouTube; siendo la primera vez que esté disponible en línea.

All aboard for the Yellow Submarine YouTube Sing-A-Long Watch Party! This Saturday, 25th April, at 9am PDT (12pm EDT/5pm BST) #StayHome with us in a celebration of love and music. #YellowSubLive Find out more and set a reminder, here: https://t.co/k38oB0AERx pic.twitter.com/iLeWEZclgi — The Beatles (@thebeatles) April 22, 2020

El filme original es de 1968 y se volvió a estrenar remasterizado en las salas de cine en 2018, en el marco del 50 aniversario. Esta es la versión Sing-A-Long (tipo karaoke) que incluye la letra de las canciones en la parte inferior de la pantalla.

¿Cómo ver el estreno de ‘Yellow Submarine’ en YouTube?

Para ver las aventuras de la banda por el mundo de Pepperland, deberás entrar al canal oficial The Beatles de YouTube este próximo sábado 25 de abril a partir de las 11 de la mañana (hora del centro de México).

La banda sonora te hará disfrutar de inolvidables canciones como “Eleanor Rigby”, “When I’m Sixty-Four”, “Lucy in the Sky With Diamonds”, “All You Need Is Love” y “It’s All Too Much”.

