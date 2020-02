La fantasía de las películas de Disney nos ha hecho soñar con ser princesas o príncipes, sus villanos nos han despertado miedo y hasta admiración; sin duda son relatos con los que hemos crecido y se han convertido en clásicos. Todos identificamos la historia de la manzana envenenada o lo que significa un beso de amor verdadero. Si tú amas las cintas de princesas de Disney este ciclo de cine del próximo domingo en CdMx definitivamente es para ti.

Ciclo de Princesas de Disney en el Centro Histórico de CdMx

Para que revivas la magia de las princesas de Disney y te sientas dentro de un cuento de hadas, asiste al ciclo de cine que se realizará el próximo domingo 09 de febrero del 2020 en la casa Franciscana, ubicada en Jesús María 42, Colonia Centro, no hay forma de extraviarte, ya que está a sólo unas cuadras del metro Zócalo. Estos son los horarios:

Blanca Nieves – 12:00hrs

Sin duda, Blancanieves y los siete enanos (Snow White and the Seven Dwarfs, 1937), es una de las películas más importantes de Walt Disney, ya que fue el primer largometraje animado basado en el cuento de los hermanos Grimm. La historia de una encantadora princesa llamada Blancanieves que conoce a un grupo de siete enanitos cuando huye de su malvada madrastra, la Reina.

Se han hecho otras versiones del cuento, por ejemplo Blancanieves: Un cuento de terror y Blancanieves Y El Cazador, películas que puedes disfrutar en Claro video.

La Cenicienta- 14:00hrs

Esta película de animación de Disney se realizó en 1950, basada en la versión francesa del cuento de Charles Perrault en Histoires ou Contes du Temps Passé.

Es la historia de una joven que sirve a sus malvadas madrastra y hermanastras, y que una hada le ayudará con su vestido y carruaje para asistir al baile y conocer al encantador príncipe. Disney ya realizó la versión live-action de La Cenicienta disponible para ti en Claro video.

La Sirenita – 16:00hrs

Disney lanzó esta película basada en el cuento homónimo de Hans Christian Andersen, fue la única cinta en la historia cuya fecha de estreno mundial se extendió por casi 800 días (más de dos años). La historia de una princesa sirena de 16 años de edad que se enamora del príncipe Eric, por lo que sueña convertirse en humana.

La Bella y la Bestia – 18:00hrs

Esta película se estrenó en 1991 y es la primera cinta animada nominada al Óscar a la mejor película, puesto que en esa época aún no existía la categoría de Óscar a la mejor película de animación. La historia de una joven muy hermosa llamada Bella que es tomada como prisionera por una bestia en su castillo. A pesar de sus miedos, ella termina descubriendo el corazón del príncipe que la bestia tiene adentro. Disney creó la versión live-action con Emma Watson y logró un gran éxito, disfrutala en este link.

Además, habrá un bazar temático de princesas lleno de accesorios para el cabello, juguetes, plumas, calcetines, faldas de tul y disfraces inspirados en Ariel, Blancanieves, Bella, Aurora, Cenicienta, Mulán, Jazmín y más.

Para que saborees lo mejor del mundo mágico, también encontrarás comida temática y bebidas mágicas que brillan como las hadas.

Llega temprano, ya que de 11:00 a 12:00 podrás tomarte fotos con tus princesas favoritas en una activación.

¿Verdad que estará increíble? Si eres un gran fan, puedes también armar un maratón en tu casa con otras películas clásicas de Disney como El Rey León y Mulán 2.

Ahora ve: