¡Rock, Ska y hasta música norteña! Así se vivirá el Vive Latino 2020

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino, celebrará próximamente su edición número 21 con dos días en donde la música demostrará que es el lenguaje universal. El 14 y 15 de marzo, el Foro Sol de la Ciudad de México recibirá a miles de asistentes para disfrutar de las presentaciones en vivo de Guns N’ Roses, The Cardigans, The Rasmus, Andrés Calamaro, Ely Guerra, entre muchos otros.

Sábado 14 de marzo

El anuncio de 31 minutos, es sin duda una de las noticias que más emocionaron a los fans. Este día también estarán grandes bandas como Carlos Vives, Chetes, Fangoria, Little Jesus, Los Daniels, Rebel Cats, Vicentico, Yucatán a Go Go, The Wookies, The Cardigans y la legendaria banda de rock estadounidense, Guns N’ Roses.

Domingo 15 de marzo

La buena vibra continúa y este día el ritmo lo pondrán Cultura Profética, Nortec: Bostich + Fussible, DLD, Andrés Calamaro, Ely Guerra, Zoé Unplugged, Porter, Salón Victoria, Tucanes de Tijuana y muchos más.

¿Cómo llegar al VL?

El Vive Latino 2020 se realizará en el Foro Sol de la Ciudad de México; ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco en la colonia Granjas México. Puedes llegar en metro, metrobús o en tu auto.

Metro: La estación más cercana es Ciudad Deportiva de la línea 9, la café, que va de Tacubaya a Pantitlán. Al caminar sobre Viaducto encontrarás las puertas de entrada.

Metrobus: La estación más cercana es la de Iztacalco de la línea 2, la de color morado, que va de Tacubaya a Tepalcates.

Auto: Cumpliendo con la tarifa, podrás dejar tu vehículo en el estacionamiento del recinto.

