Nos encantan las biopics y en general las obras biográficas de los personajes más icónicos de la historia, pero si de cintas cinematográficas musicales se trata, las taquillas rompen récords y nos hacen querer más y más. Tal es el caso del largometraje que protagonizó Rami Malek hace un año y medio, y de la cual actualmente hay ciertos rumores. ¿Habrá segunda parte de la película Bohemian Rhapsody, la película de Queen, Freddie Mercury y compañía?



Bohemian Rhapsody, pese a tantas críticas, buenas y malas, nos hizo recordar por qué Queen es una banda legendaria que pasará a la historia de generación en generación, y quizá para muchos esta cinta que vivieron con gran emoción marcará un lugar especial no sólo en la memoria sino en la historia de premios importantes de cine.

Bohemian Rhapsody fue premiada con cuatro premios Óscar (Mejor Actor, Mejor Montaje, Mejor Edición de Sonido y Mejor Sonido), dos BAFTA (Mejor Actor y Mejor Sonido) y dos Globos de Oro (Mejor película dramática y Mejor Actor-Drama).



«Todavía quedan 6 años de historia para contar», mencionó Ben Hardy, el actor que interpretó al baterista Roger Taylor, lo cual nos hace pensar muchas cosas, pero después de más de un año y medio, ¿sus directores y productores estarán pensando en hacer una secuela?

Su éxito –con 903 millones de dólares recaudados– fue tal que una segunda parte no sería del todo descabellado, pero dejando a un lado los rumores, ¿cuál es la verdad, qué es lo que sabemos hasta ahora?

Por un lado en una entrevista reciente, Ben Hardy, el actor que interpreta a Roger Taylor, afirma que le encantaría una segunda parte y que estaría dispuesto a participar; «hay otros seis años de historia para contar». El actor tampoco pierde la esperanza de que Rami Malek vuelva a interpretar al icónico Freddie Mercury.

Por su parte, el guitarrista Brian May compartió su declaración al respecto, para poner en claro lo que los seguidores de la banda necesitan saber. «Por el momento no».

Fue Brian, quien a través de una entrevista con la revista The Rolling Stone, nos puso los pies en la tierra.

«No crean que no pensamos en eso. Lo hemos hablado. Básicamente creemos que no, por el momento. Supongo que las cosas podrían cambiar, pero creo que sería difícil. Hay un millón de cosas en nuestra carrera que no podríamos mostrar en la pantalla grande ya que la cinta tuvo que ser tan simplificada para que se pudiera ver. Pero realmente no creemos que haya otra película allí».