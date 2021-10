¿Habrá escenas poscréditos en ‘Venom: Let There Be Carnage’?

'Venom: Let There Be Carnage' estrenó en cines estadounidenses y más detalles sobre las escenas poscréditos han sido revelados.

La espera está por terminar. Venom: Let There Be Carnage (Venom: Carnage liberado) estrenará el próximo miércoles 6 de octubre en México y no podemos estar más emocionados, ya que las críticas han sido buenas tras su estreno en Estados Unidos este 30 de septiembre. Además, tal y como sucede en todas las películas de superhéroes, la emoción no solo recae en la película, sino que también hay grandes expectativas en torno las escenas poscréditos.

El éxito temprano de la secuela de Venom

El día en el que Sony lanzó el tráiler de Venom: Let There Be Carnage, los fanáticos tuvieron opiniones divididas. Algunos de ellos se mostraron emocionados por la revelación de Cletus Kasady como Carnage, uno de los villanos más temidos de Marvel. No obstante, también hubo fans poco conformes por el toque de humor que le añadieron al personaje de Venom y hasta hicieron algunas comparaciones con el villano original del cómic.



A pesar de las diversas opiniones, Venom: Let There Be Carnage obtuvo más de once millones de dólares tras exhibirse en los primeros 3,475 cines en Estados Unidos. Según Deadline, es el segundo mejor estreno de Marvel, seguido de Black Widow que obtuvo poco más de tres millones en su primera noche.

Lo que se sabe sobre las escenas poscréditos de Venom: Let There Be Carnage

Comenzaron a circular una serie de imágenes de las escenas poscréditos de Venom: Let There Be Carnage en Reddit. No obstante, al no ser oficiales, fue hasta el día de ayer que en Estados Unidos tuvieron oportunidad de verla y algunos medios han confirmado que podemos esperar solo una escena poscréditos. Así que ya sabes, quédate hasta el final para que no te pierdas las sorpresas y posibles revelaciones del futuro de Eddie Brock.

Muchos fanáticos esperan que en la película se revele la inclusión de Venom en el Universo Cinematográfico de Marvel, ¿crees que se haga realidad?

