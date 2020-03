Algunos medios internacionales han revelado que Emma Watson podría haber comenzado las negociaciones para unirse al elenco de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, próxima cinta del Universo Cinematográfico de Marvel.

De acuerdo con CosmicBook, Emma Watson podría ingresar a Marvel en el personaje de Clea, una poderosa hechicera de los cómics, junto a Stephen Strange.

La noticia ha hecho feliz a muchos fans de Emma, quienes aseguran que el rol de superhéroina y hechicera le quedaría perfecto; esto al recordar que la actriz interpretó por varios años a la pequeña bruja Hermione Granger en las películas de Harry Potter. Si tú quieres recordar sus mejores escenas, puedes armar un maratón con todas las cintas desde Harry Potter y la piedra filosofal, hasta Harry Potter y las reliquias de la muerte Parte 2 a través de Claro video, porque así #ClaroQueMeQuedoEnCasa.

¿Quién es Clea en la historia de Doctor Strange?

Clea es la discípula y el amor imposible de Strange. El personaje apareció por vez primera en Strange Tales #126 de 1964 y fue creada por Stan Lee y Steve Ditko.

Cabe resaltar que, anteriormente este personaje fue interpretado por Anne-Marie Martin, en la película de Dr. Strange de 1978.

Las habilidades mágicas de Clea están a la par con Strange; por lo que sería una gran aliada en la próxima cinta de Marvel.

La fecha de estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness será el 7 de mayo de 2021, en lo que eso llega puedes disfrutar de su historia en Doctor Strange: Hechicero supremo.

Hasta el momento, ni Marvel Studios ni Emma Watson han confirmado que ella ingresará al UCM, pero tal posibilidad ya ha causado gran expectativa. ¿Te gustaría volver a verla en la pantalla grande ahora de superheroína?

