La temporada 4 de Élite se estrenó en Netflix hace una semana y las reacciones de los fans ya circulan en redes sociales. Los rumores de Élite 5 ya han sido confirmados y poco a poco se han revelado algunos detalles.

Antes de seguir leyendo, debes considerar que esta nota contiene algunos spoilers de la temporada 4.

Con el asesinato de Armando (Andrés Velencoso) y la despedida de Guzmán (Miguel Bernardeau) y de Ander (Arón Piper), quienes partieron a un viaje sin destino, todos esperan saber qué pasará y quiénes regresarán en la siguiente entrega.

¿Qué personajes desaparecen en la temporada 5 de Élite?

Todo parece apuntar a que de los roles masculinos sólo seguirán Samuel y Omar, ya que el adiós de Ander y Guzmán podría anunciar una despedida de los personajes, considerando que los actores que dan vida a estos papeles tienen proyectos independientes de Élite.

Andrés Velencoso está grabando una película con Luis Tosar y está despuntando en su carrera como cantante. Mientras que Miguel Bernardeau además de su papel en la serie 1899, también protagonizará Playa Negra, serie de la que su padre es productor.

¿Quiénes son los nuevos personajes de Élite 5?

Por el momento, se ha confirmado que dos nuevos actores llegarán a demostrar el talento latino tras la salida de Danna Paola (Lucrecia) y de Jorge López (Valerio), se trata de la argentina Valentina Zenere y el brasileño André Lamoglia, aunque no se han dado más detalles de cuáles serán sus papeles.

Se espera que la quinta temporada de Élite se estrene en el primer semestre de 2022. ¿Qué crees que pase con los personajes femeninos?

