¡El Vive Latino está de regreso! Anuncian fechas para el 2022

Ya hay fechas para el Vive Latino 2022, sin embargo, aún no tenemos artistas confirmados. ¿A quién te gustaría escuchar en vivo?

En 2019 presenciamos el último evento masivo antes de la cancelación de todos los festivales y conciertos. Ahora, los melómanos están cada vez más contentos con la reactivación de los principales eventos musicales nacionales tras dos años de no poder escuchar música en vivo.

A pocos días de que el Corona Capital anunciara el cartel con la lista de artistas invitados, así como sus fechas de presentación, el Vive Latino ha dado a conocer sus fechas para el 2022.

¿Cuándo se llevará a cabo el Vive Latino 2022?

El Vive Latino anunció en sus redes sociales que estarán de regreso para el 19 y 20 de marzo del 2022 en el Foro Sol.

Aún se dan a conocer de forma oficial a los artistas que participarán en esta próxima edición, sin embargo, los fanáticos ya han comenzado a compartir carteles alternativos con posibles invitados, bandas y artistas que les encantaría ver en vivo en el próximo Vive Latino, como C. Tangana, Kali Uchis, Natanael Cano y Cuco.

Si bien C. Tangana comenzó su carrera musical desde el 2014, fue hasta el actual 2021 que lanzó su álbum El madrileño con el que amplió su número de fanáticos con la canción Tú me dejaste de querer, la cual no ha dejado de sonar por doquier durante meses. ¡Sin duda sería una opción ideal para el Vive Latino 2022!

Todavía faltan muchos datos por revelarse sobre el Vive Latino 2022; en HolaTelcel te daremos a conocer todos los detalles y espera grandes oportunidades de ganar boletos a través de Experiencias Telcel.

¿A ti qué banda o artista te parece imprescindible en el próximo cartel del Vive?

