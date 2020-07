El gran fenómeno cinematográfico del 2019 fue la película Joker, que trajo de vuelta a la pantalla grande a uno de los enemigos más famosos de Batman con un éxito rotundo en taquilla. La cinta protagonizada por Joaquin Phoenix ahora podría continuar en una serie que muestre al Universo del Joker.

La película de Todd Phillips sobre los orígenes del famoso villano de Ciudad Gótica muestra el descenso a la locura del triste Arthur Fleck, mostrando un Joker más humano y real.

Warner Bros. y DC lograron recaudar $ 1,074 mil millones de dólares a nivel global con este largometraje y mucho se ha especulado en una precuela; sin embargo, tal parece que los planes apuntan a algo aún más extenso como una serie, de acuerdo con la nueva información de We Got This Covered.

¿Qué contará una serie del Universo de Joker?

La trama se centraría en Arthur Fleck y en sus esfuerzos por dominar Ciudad Gótica, pero en busca de su objetivo se enfrentaría con otros villanos como Scarecrow y Carmine Falcone, otros conocidos enemigos de Batman, esto según lo revelado por el medio. Un proyecto así suena realmente atractivo, aunque ahora nace la duda de quienes serían los convocados. ¿Joaquin Phoenix aceptaría de nuevo el papel o será otro actor el elegido?

Esta información aún estaría por confirmarse por parte de Warner Bros., ya que por ahora continúan trabajando en la próxima película de Batman, que llegará a la pantalla grande en el último cuarto del 2021, con Robert Pattinson en el papel de Bruce Wayne.

¿Será que Pattinson y Phoenix podrían compartir créditos en la serie?

