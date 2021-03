El resumen de la vida de Homero Simpson en un hilo viral de Twitter

Aplicar frases de Los Simpson en varias situaciones de la vida real, es una de las cosas favoritas de los fans de la serie. Las aventuras de la familia de Springfield sigue uno de los programas más populares después de tres décadas. Esta vez se ha convertido en tendencia una vez más gracias a un hilo de Twitter que resume la vida de Homero Simpson.

El guionista Juan Damián Pardo ha armado un hilo en su cuenta de Twitter con la cronología de Homero, utilizando flashbacks salteados y no-lineales de la serie.

Recuerda que puedes disfrutar de divertidos capítulos de esta serie y conocer más de la vida de Homero Simpson en Disney+, ¡Contrátalo en tu Plan Max Play de TELCEL o agrégalo a tu plan actual! #TodoEnUnMismoLugar

También puedes leer: Filtran los planes de Marvel para integrar a los X-Men al UCM

Aquí te dejamos lo más interesante estas publicaciones en Twitter:

En el hilo encontrarás los momentos más importantes del papá de Bart y Lisa, por ejemplo la partida de su madre Mona, quien se unió a un grupo de activistas contra el señor Burns. La relación con el abuelo Simpson siempre ha sido complicada pero ha tenido momentos memorables.

Homero comenzó su relación con Marge cuando tenía 19 años y ese mismo verano conoce a su futuro vecino el relogioso Ned Flanders.

Se convierte en padre de Bart a los 29 años, dos años después llega Lisa y en 1993 la pequeña Maggie Simpson, creando el “presente” donde tienen lugar la mayoría de los eventos de la serie.

Con 30 años, en 1983, Homer, Marge y Bart viven en el Lower East Side of Springfield. No les va muy allá de dinero y criar a Bart no es fácil pero van tirando como pueden. Homer canta cancioncillas viniendo de trabajar, así que tan mal no estará, yo que sé. pic.twitter.com/3ZJUqDgW0V

— Juan Damián Pardo 2k21 (@JDamian3F19) March 21, 2021