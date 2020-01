Han pasado casi 17 años desde que vimos por última vez a Anne Hathaway protagonizando a Mia Thermopolis en El diario de la Princesa, y después del nacimiento de su segundo hijo, los planes de una tercera parte de la historia podrían continuar. Aquí te dejamos todo lo que se sabe hasta el momento de la película.

Recordemos que El diario de la Princesa (2001) cuenta la historia de Amelia “Mia” Thermopolis, una adolescente sencilla que descubre su estatus de princesa meses después de la muerte de su padre. Su secuela, El diario de la Princesa 2 (2003), trata de cómo la protagonista se enfrenta a una ley ancestral que dicta que ninguna mujer puede ascender al trono a menos que esté casada. Lo mejor puedes disfrutarlas en Claro video.

«Va a ser precioso»: Reina Clarisse Renaldi

Julie Andrews, quien interpretará a la Reina Clarisse Renaldi, declaró en una entrevista con TooFab, hasta donde ella sabe, el equipo sigue con las mismas intenciones:

“La verdad es que no lo sé, pero ha habido conversaciones sobre ello durante bastante tiempo… Creo que, si ocurre, va a ser precioso. Y si no es así, no lo sabré”.

¿Anne Hathaway volverá a interpretar a Mia Thermopolis?

Anne Hathaway ha confirmado en una entrevista televisiva en Watch What Happens Live, que le tiene mucho cariño a la franquicia y anunció que ya existe un guión para una tercera entrega.

“Hay un guion para la tercera película. Yo quiero hacerla; Julie [Andrews] quiere hacerla; Debra Martin Chase, nuestra productora, quiere hacerla. Todos de verdad queremos que pase. Solo que no queremos hacerla a menos que sea perfecta porque nosotros la amamos tanto como ustedes y no queremos entregar nada hasta que esté listo, pero trabajamos en ello”.

La espera comenzó desde 2016, cuando el propio Garry Marshall anunció el proyecto, asegurando que había hablado con Anne Hathaway y compartiendo a People el posible lugar de la historia: “Parece que queremos hacer El diario de la Princesa 3 en Manhattan”.

Ahora el seguir con los planes serían un merecido homenaje al ya fallecido director.

Ya queremos saber cómo va el matrimonio entre la Reina Clarisse Renaldi y Joseph, y sobre todo descubrir qué más a pasado en la vida de la Princesa.

