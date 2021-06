¿‘El diablo viste a la moda’ tendrá secuela?: Elenco revela secretos

Para celebrar el 15.° aniversario del estreno de El diablo viste a la moda, Meryl Streep, Anne Hathaway y parte del elenco se reunieron vía online para recordar lo que fue grabar la película. Lo que más disfrutaron los fans fue que revelaron detalles hasta ahora desconocidos de la cinta y varios secretos.



Secretos de El diablo viste a la moda

Anne Hathaway no iba a ser la protagonista

Durante un especial de la revista Entertainment Weekly, la producción de El diablo viste a la moda contó que para el papel de asistente de Miranda Priestly se pensó primero en otras actrices como Scarlett Johansson, Natalie Portman, Kate Hudson, Kirsten Dunst y Rachel McAdams, quien rechazó la cinta tres veces.

Pero Anne Hathaway realmente deseaba el papel. «Annie nunca se rindió. No paró de postularse, me llamaba, vino a la oficina de Carla Hacken (ejecutiva de Fox) y escribió en la arena de su jardín zen: “Contrátame”», recordó la productora Elizabeth Gabler.

Fue Meryl Streep quien le dio su voto de confianza y convenció a Tom Rothman, de Fox, de darle el papel. Sin embargo, la actriz que dio vida a Miranda Priestly no la pasó tan bien en el rodaje porque se esforzó tanto por ser la intimidante editora que de repente se sintió alejada del resto del staff.

El verdadero villano

El elenco estuvo de acuerdo en un punto: “Nate es el verdadero villano de la historia”. Punto que coincide con lo que muchos opinan en redes sociales desde hace tiempo.

El mismo Adrian Grenier, quien interpretó al novio de Andy (Hathaway), comentó que no había notado el verdadero rol de su personaje: “Debo admitir que no vi algunas de las sutilezas y los matices de este personaje y lo que representaba en la película hasta que la sabiduría de las masas se puso en línea y comenzó a presionar contra el personaje. No se me había ocurrido hasta que empecé a pensar realmente en ello. Tal vez fue porque yo era tan inmaduro como Nate en ese momento”, dijo.

¿El diablo viste a la moda tendrá secuela?

Aunque el director respondió que no tendría caso porque la historia ya está contada de inicio a fin, él y el elenco no descartan la idea, añadiendo la frase: “nunca digas nunca”.

¿Conocías estos secretos? ¿Te gustaría que una secuela se hiciera realidad?

