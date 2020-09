¡Que no se pierda la linda costumbre de ver globos colosales en el aire! Este año el Festival Internacional del Globo tendrá su primera edición virtual, desde su origen en el año 2002. La organización del FIG2020, el gobierno Estatal y Municipal, anunciaron la modalidad del primer Festival de Aerostación desde tu casa.

El FIG2020 en directo y totalmente gratuito

Es imposible imaginar un noviembre en México sin Festival Internacional del Globo (FIG), compartiendo la innegable energía que se genera con todos los presentes juntos, sin embargo, debido a la prioridad de seguridad de los visitantes, artistas, patrocinadores, colaboradores y comunidad en general, nació la idea del Festival Internacional del Globo (FIG2020) en directo, sin público asistente y totalmente gratuito.

¿Cuándo es el FIG20?

Con la participación de países como Rusia, Alemania, Canadá, Estado Unidos, Lituania, Francia, Brasil, España y México, el FIG20 EN DIRECTO se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre, para disfrutar de un festival que hará más visibles las imágenes a nivel digital, reafirmando la posición de uno de los eventos más importantes del mundo en su género.

Las transmisiones en vivo iniciarán desde las 6:30 horas, se podrá ver el inflado y los emblemáticos Despegues en Conjunto. Por las noches, a partir de las 19:00 horas se transmitirán las Noches Mágicas.

Así que prepárate con tu Amigo Sin Límite de Telcel y la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura para vivir a lo largo de cuatro días el festival con los globos más coloridos y alegres desde la comodidad de tu casa. Incluido el globo de Telcel, claro está.

La Matryoshka, Owl, Penguin Sherlock Holmes, Little Dog, Jupiterman, Baby Monster, My Deerling, La Gallina Pintadita, Bola de Basquete, Little Ball Ball, The Hug y Bob Esponja serán algunas de las figuras que surcarán en el cielo de la hermosa ciudad de León.

Puedes seguir el Festival del Globo desde su Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.

México, ¡sin duda, mágico!

