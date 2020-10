Eddie Van Halen: 5 éxitos con los recordaremos a una leyenda del rock

Adiós a Eddie Van Halen, uno de los mejores guitarristas del rock y miembro fundador de la exitosa banda que lleva su apellido y el de su hermano baterista.

Su hijo Wolfgang Van Halen fue quién dio la noticia en Twitter con hermosas palabras: «Fue el mejor padre que podría haber pedido… Cada momento que compartí con él dentro y fuera del escenario fue un regalo».

Eddie Van Halen es parte de la historia de la música. Un artista que con su banda llenó los más grandes escenarios y festivales de todo el mundo. Además de su talento en la guitarra, coescribió cada una de las canciones de la agrupación que llevó su apellido.

El mundo el rock y el metal está de luto, sus amigos y compañeros músicos rindieron homenaje a su talento:

Gene Simmons de KISS escribió en Twitter: «Eddie no solo era un dios de la guitarra, sino un alma verdaderamente hermosa».

Geezer Butler de Black Sabbath lo llamó «uno de los hombres más buenos y con los pies en la tierra que he conocido y con el que he viajado».

En Facebook, Ted Nugent dijo: «Gracias Eddie por revitalizar, enriquecer y estimular nuestras vidas con tus brillantes dones y tu visión. Disfruta mi amigo. Continúa».

Cómo un homenaje lo recordamos con su legado artístico y aquí te dejamos sus canciones más exitosas.

5 canciones inolvidables de Van Halen

Jump, del álbum ’1984′ (1984)

Panama, del álbum ’1984′ (1984)

Hot for teacher, del álbum ’1984′ (1984)

Ain´t talkin ’bout love, del disco ‘Van Halen’ (1978)

Can’t Stop Lovin’ You, del álbum ‘Balance’ (1994)

¿Y tú con qué canción recordarás siempre a este gran guitarrista?

