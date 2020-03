Fans de DBZ descubren la mejor manera de saludar sin contacto físico 🔥

Ante la situación actual, lo mejor es verle el lado positivo a las cosas y encontrar alternativas para continuar con el día a día. Es así como los más grandes fanáticos de la serie creada por Akira Toriyama han encontrado una nueva alternativa de saludo para así evitar el contacto físico con las demás personas, pero sin ser descortés.

Las recomendaciones son: lavarse las manos constantemente, usar gel antibacterial y limitar el contacto físico. Por esa razón, ha surgido la necesidad de buscar una nueva alternativa de saludo sin besos, abrazos o apretones de mano, y gracias a Dragon Ball, los fans han encontrado el saludo (o despedida) perfecto.

Inspirado en uno de los últimos capítulos de DBZ en la temporada de Cell; después de haberlo derrotado junto al resto de los malvados androides, hay un momento en el que Trunks del futuro y Vegeta; quien en realidad es su padre, se saludan con un peculiar gesto que los une como padre e hijo. Una alternativa que los mismos fans han sugerido vía Twitter para contribuir a las medidas de higiene.

An alternative to handshakes or hugs in this time of pandemic. pic.twitter.com/rQ4yHhrL2h

— Dragon Ball Perfect Shots (@DBPerfectShots) March 14, 2020