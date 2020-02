5 escenas de DBZ en las que indudablemente se te salió una lágrima

Pasarán los años y Gokú seguirá marcando el corazón de más y más generaciones. Y hoy, 26 de febrero, fecha en la que el clásico anime está cumpliendo 34 años de haber estrenado su primer capítulo; decidimos compartirte 5 de las escenas más emotivas de toda la serie, esas que indudablemente te movieron el corazoncito y quedaron marcadas en tu infancia por siempre.

Ya sea que tú hayas disfrutado más Dragon Ball Z, Super o GT; cada una de ellas tienen momentos inolvidables, así como las películas Dragon Ball Z: La batalla de los dioses, Dragon Ball Z: La resurrección de F y Dragon Ball Super: Broly, las cuales puedes disfrutar a través de Claro video, en un maratón especial en honor a la creación de Akira Toriyama.

Así que prepara tus pañuelos y revive una vez más estas icónicas escenas. 💓

1.Gokú se reencuentra con su abuelito

Gokú aún era un pequeño niño con cola, cuando en uno de los torneos de artes marciales se enfrenta a un rival misterioso y desconocido, lo que él no se esperaba es que se trataba de su difunto abuelito Son Gohan, ¿lo recuerdas? Aquél que le enseñó casi todo y lo cuidó desde bebé.

Fue en su honor que Gokú y Milk decidieron nombrar así a su primer hijo, Gohan.

2. Gokú muere por primera vez

Uno de los primeros grandes enfrentamientos que el protagonista de la serie se enfrentó, fue aquél con su hermano mayor Raditz, en DBZ. Pero no fue hasta que Gokú unió fuerzas con Piccoro que lograron derrotarlo, sacrificándose y dejando al pequeño Gohan solito y a cargo de Piccoro. Mientras que Gokú emprendió su viaje hacia el Gran Kaiosama.

3. Gohan se transforma en Super Saiyajin Fase 2

Cuando todo mundo creía que no existía nada que derrotara al malvado Cell, Gohan logra convertirse en Super Saiyajin Fase 2, algo nunca antes visto en la serie; después de que el Androide 16 fuera eliminado a manos de Cell, siendo una de las escenas que más hizo llorar a Gohan y a cada uno de nosotros.

4. Gokú conoce a Goten

Después de que Gokú permaneciera durante años en el otro mundo, regresa y se reencuentra con su familia y mejores amigos; pero nada tan emotivo como el conocer por primera vez a Goten, su segundo y pequeño hijo.

5. El final de Dragon Ball GT

No hay, no existe, quien no haya llorado con esta última escena, en donde Gokú se despide de todos y desaparece con Shenlong; lo cual significaba el final de la temporada y el adiós definitivo de todos los personajes. Así como la presentación de su tataranieto y a Pan ya siendo abuelita.

¿Recordabas todas y cada una de estas escenas? Seguramente una te marcó más que otra, y qué mejor que recordarlas hoy en su aniversario número 34. Si es así, no olvides compartir esta nota con quien creas que en definitiva volverá a soltar una que otra lágrima y revivir buenos momentos de la infancia.

Ahora ve: