The Nanny: 7 razones por las que todos quisiéramos una niñera como Fran

Te decimos dónde ver The Nanny y las razones suficientes para amar a la niñera más popular y fashion de la televisión, un clásico...

Amorosa, solidaria y la más divertida, Fran Fine es una de las nanas y fashionistas más famosas de la televisión, y cómo no adorarla. ¿Te imaginas tener a una niñera como ella? The Nanny o La Niñera es una de las series favoritas de todos los tiempos y sigue acompañando los momentos más entretenidos de miles de hogares a pesar del paso de los años, pues su trama, personajes y gran sentido del humor no pasan desapercibidos.

¿De qué trata The Nanny?

La serie de seis temporadas de 1993 producida por la misma protagonista, Fran Drescher, relata la historia de una familia de alta sociedad y su nueva niñera, Fran Fine, quien triste por separarse de su novio, recorre el vecindario vendiendo cosméticos para aliviar sus penas y su economía. Pero detrás de la puerta de los Sheffield le espera una propuesta inesperada de trabajo: convertirse en niñera de tres chicos adorables.

Estas son las razones por las que quisiéramos una nana como Fran Fine ❤️

La más entregada

Desde la intro de esta fabulosa serie, conocimos cómo Fran Fine llegó a ser la niñera de Margaret, Grace y Brighton. La Niñera tocó a la puerta vendiendo cosméticos pues su situación económica no es precisamente la mejor. Desde que recibe la oferta laboral para ser la nana de los Sheffield, Fran entrega su tiempo completo a su nuevo hogar y a nueva familia.

Amorosa

Una de las principales virtudes de Fran es el amor que tiene hacia su trabajo, a sus padres, a su abuela y amigos. Fran ama a los niños que cuida y es capaz de meterse en situaciones muy cómicas para procurar el amor que siente por ellos, incluso de sacrificar sus días de descanso si es necesario. Además, siempre procura la salud del Sr. Sheffield.

Solidaria

Si algo busca la niñera con la familia con la que vive es su bienestar, incluso siendo capaz de decir algunas mentirillas blancas con tal de que su papá, Maxwell, no les castigue; o de entablar las conversaciones necesarias para que Brighton no tenga que practicar un deporte que no le interesa, o que Maggie pueda salir con un chico que le gusta.

Como una madre

Desde el inicio de la serie, la trama plantea la situación de la pérdida de la madre biológica de los chicos. Sin intentar suplantar dicho rol, Fran se convierte en una figura materna, pues a su corta edad dejaron de percibir las lecciones que todo niño o adolescente necesita.

Lee también: ¡El primer capítulo de ‘La Niñera’ será interpretado por su elenco original!

Fashionista

¡Cómo olvidar sus outfits! Sea el día que sea, Fran tiene el sentido de la moda más cool de la televisión. Sus trajes de colores combinados, sus minifaldas radiantes, y peinados altos y extravagantes son todo un imán que nos hace voltear a verla, y claro, si tuviéramos a una nana como ella, Fran seguramente nos prestaría lo que quisiéramos usar en una primera cita.

Ama a los animales

Incluso, el perrito Chester de la Srta. Babcock prefiere estar con Fran que con su propia dueña. Tiene una vibra tan espectacular que no sólo los niños, sino las mascotas la aman.

Lee también: Adiós a un grande: la emotiva despedida de Los Avengers a Chadwick Boseman

Ama la comida

Si hay algo que nos haga felices es la comida deliciosa y seguramente, teniendo una nana como Fran, tendríamos acceso a los helados mejor preparados, y en general a la comida más rica, porque claramente ella tiene el secreto para no subir ni un gramo de peso: no preocuparse, sólo disfrutar.

¿Dónde ver The Nanny?

Como estas, hay un sinfín de razones por las cuales todos hubiéramos querido a una nana como Fran. Recuerda los mejores momentos de The Nanny con Claro video, la plataforma de streaming en donde puedes ver cientos de películas, series, documentales gratis, en renta o compra. Recuerda que si tienes un Plan Telcel Max Sin Límite 3000 o superior, tienes paso directo al catálogo porque #TienesMuchoQueVer.

¿Cuál es el momento más épico que recuerdas de la serie The Nanny y que sin duda te hace suspirar de nostalgia?

Ahora ve: