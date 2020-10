¡El multiverso es un hecho! Doctor Strange se une a Spider-Man 3

Después de varias teorías y rumores sobre el multiverso en el UCM, por fin se ha revelado que sí existirá. Primero con la reciente confirmación de Jamie Fox como Electro en la tercera película de Spider-Man, y ahora con la incorporación de Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, quien es mejor conocido por ser el amo y señor de las líneas temporales.

Leer: The Batman y otros estrenos de DC son retrasados, estas son las nuevas fechas

Esta información fue compartida por Hollywood Reporter, quien comunicó que Doctor Strange formará parte de la tercera entrega de Spider-Man, al lado de Tom Holland. Los fanáticos no han dejado de crear nuevas teorías y especulaciones, como BossLogic, el artista gráfico quien compartió en redes sociales su idea de lo que será Spider-Man 3.

Se dice que Doctor Strange podría convertirse en el nuevo mentor de Peter Parker tras la partida de Iron Man en Avengers: Endgame. A fin de cuentas, Strange y Spider-Man se conocieron en Avengers: Infinity War y pelearon juntos en Avengers: Endgame, películas que puedes disfrutar en compra a través de Claro video, porque aún #TienesMuchoQueVer.

Otra teoría sugiere que Doctor Strange in the Multiverse of Madness se conectará directamente con Spider-Man 3, creando líneas temporales diversas en donde Jamie Fox podría aparecer como Electro, como sucedió en The Amazing Spider-Man 2, cuando Andrew Garfield portaba las telarañas. ¡Sólo faltaría el Spider-Man de Tobey Maguire!

Cualesquiera que sean los planes de Marvel Studios, algo es cierto; las próximas películas del UCM son de las más esperadas, especialmente ahora que el cine ha tenido que tomar una pausa. Así que sin importar cuál sea el papel de Doctor Strange en Spider-Man 3, será todo un placer ver juntos nuevamente a Benedict Cumberbatch y Tom Holland.

Leer: ¡Revelan fecha de estreno y primer tráiler de Selena: La Serie! 💃

¿Qué opinas de esta nueva dupla?, ¿crees que Strange tome el papel de Tony Stark como mentor de Peter? Por ahora no queda más que esperar más detalles. Ambas producciones retomarán su camino a finales de octubre, Spider-Man 3 en Atlanta, mientras que Doctor Strange in the Multiverse of Madness en Londres, Reino Unido.

Ahora ve: