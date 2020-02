Disney estaría trabajando en una versión live-action de ‘Enredados’

Considerada una de las princesas favoritas de Disney; Rapunzel y su película Enredados está cumpliendo 10 años de haberse estrenado y de haber cautivado a todos los niños y niñas de aquél entonces. Pues bien, consciente del éxito de la película, Disney podría estar preparando ya su versión live-action de la clásica historia de amor de Rapunzel y Flynn Ryder.

Enredados podría unirse a la larga lista de películas clásicas de Disney que ya cuentan con su versión real, entre ellas; Dumbo, El Rey León, Aladdín, La Bella y la Bestia, Cenicienta y Alicia en el país de las maravillas las cuales puedes disfrutar a través de Claro video las veces que quieras.

Hasta ahora han sido poco los detalles revelados, ya que de ser ciertos, el live-action de Enredados se encuentra en una etapa muy temprana de producción; en donde Ashleigh Powell, mejor conocida por su trabajo en El Cascanueces y los cuatro reinos, podría ser la encargada del guion. Mientras que Michael de Luca y Krystin Burr serían los productores de la misma, quienes ya colaboraron en otro clásico live-action; Christopher Robin.

Enredados cuenta la historia de Rapunzel, una princesa perdida con largo y mágico cabello dorado que conoce a Flynn Ryder; un apuesto ladrón que le ayuda a cumplir su sueño de ver las luces flotantes que surgen cada año en su cumpleaños.

En la versión animada fueron Mandy Moore y Zachary Levi los encargados de prestarles voz en inglés; mientras que en español Danna Paola y Chayanne cautivaron a todos como Rapunzel y Flynn Ryder.

Desde que se dio a conocer la noticia, muchas han sido las reacciones de los fanáticos de Disney, quienes han sugerido a Florence Pugh como la princesa Rapunzel, y a quien veremos próximamente en Black Widow, y a Joe Keery como Flynn Ryder. Sin embargo es pronto para saber quienes serán los protagonistas, pero Disney se encargará de anunciarlo al igual que lo hizo con Halle Bailey como la nueva Sirenita.

