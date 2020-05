¡Confirmado! Disney trabajará en una versión live-action de Atlantis: El imperio perdido

Estrenada en 2001, Atlantis: El imperio perdido es una de las películas de Disney favoritas del público; la cual en más de una ocasión ha sido propuesta para que se realice su versión live-action y llevarla una vez más a la pantalla grande. Y ahora, después de tantas súplicas, parece ser que Disney ha decidido complacer a los fanáticos de la película.

Leer: James Cameron reveló las primeras fotos de Avatar 2, ¡y tienes que verlas!

A principios del año We Got This Covered dijo que existía el rumor de un posible live-action de Atlantis: El imperio perdido; y ahora ha sido el portal The Illuminerdi quien ha confirmado esto último, anunciado que en definitiva Disney tienen entre sus planes el remake de Atlantis, el cual podría estrenarse en el 2021, a 20 años del estreno de la película animada.

Por ahora son muy pocos los detalles revelados; aún no se sabe quién dirigirá esta nueva cinta, los productores y más importante, quiénes serán los protagonistas Milo Thatch y Kida. Sin embargo, esto no ha evitado que en varias ocasiones los fanáticos propusieran a Tom Holland y Zendaya para dichos personajes, quienes ya han colaborado en Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home, como Peter Parker y MJ.

De esta forma Atlantis: El imperio perdido se uniría a la lista de películas live-action que Disney ha creado en los últimos años. Una estrategia que bien le ha funcionado con clásicos como La Bella y la Bestia, Aladdín o El Rey León, las cuales puedes disfrutar a través de Claro video y ser parte del #ClaroQueMeQuedoEnCasa. Sin mencionar que Atlantis no ha sido la única película que tendrá su versión live-action, ya que hace unos días también se confirmó que Hércules tendrá su remake, a cargo de los hermanos Russo, Anthony y Joe.

Y aunque casi siempre este tipo de anuncios sobre nuevas películas de Disney se da de manera espectacular en la D23 o la Comic-Con, debido a que ambos eventos han sido cancelados por la actual contingencia; es así como la compañía ha revelado en lo que estará trabajando en los próximos años.

¿Por qué Atlantis: El imperio perdido es tan importante para Disney?

Además de ser una de las películas más queridas y significativas de los 2000, Atlantis: El imperio perdido fue una creación de los mismos que realizaron Tarzán y El jorobado de Notre Dame; Tab Murphy y Joss Whedon, a quien recordarás por haber dirigido Avengers. Sin mencionar que el actor Michael J. Fox fue quien le prestó voz a Milo Thatch.

Leer: ¡Confirmado! Habrá película live-action de Hércules

Además, Atlantis es considerada como la primera película de Disney de ciencia-ficción, seguida por El planeta del tesoro. Por esa razón, se espera que la historia sea respetada y que los paisajes de la película puedan verse ahora en una versión live-action.

Ahora ve: