Disney quiere reunir a sus princesas live action en un mismo Universo

Desde principios de la década de 2010, Disney ha demostrado su entusiasmo por los reboots y remakes; por lo que sus cuentos animados clásicos han sido llevados nuevamente a la pantalla grande, pero ahora con actores de carne y hueso. Pero, ¿te imaginas a todas las princesas en una misma película?

El portal especializado We Got This Covered, quienes en varias ocasiones se ha encargado de «predecir» ideas de reparto en producciones de Hollywood, acaba de adelantar un nuevo Universo, se trata del de las princesas Disney en su versión live action.

Tal como se ha creado el Universo Cinematográfico de Marvel, uniendo a los superhéroes más poderosos, ahora podría formarse uno de delicadas princesas.

Las princesas Disney

Esto significa que podrías ver en una misma historia a Cenicienta (Lily James), a Jasmine (Naomi Scott) de Aladdin, Aurora (Elle Fanning) de Maléfica y a Bella (Emma Watson) de La Bella y La Bestia juntas; películas que puedes disfrutar en Claro video. También se sumarían las nuevas princesas: Mulan (Crystal Liu) y Ariel (Halle Bailey).

Estos últimos dos cuentos en live action están prontos a estrenarse; recordemos que Mulán llegará a los cines el 27 de marzo de 2020. Mientras que La Sirenita aún tiene fecha de lanzamiento por confirmar.

El reporte de We Got This Covered asegura que el presidente ejecutivo de Walt Disney Company, Bob Iger, se encuentra recibiendo propuestas de diversos realizadores para crear este universo de fantasía. Una idea al estilo visto en WiFi Ralph, donde todas las princesas interactuaban entre sí, pero en una versión animada 3D.

Claro que para que esto se posible, deberán buscar un gran guionista y lograr que la agenda de cada actriz se adapte a los tiempos de grabación. ¿A ti te gustaría ver a todas las princesas juntas?

