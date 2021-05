¡Disfruta del concierto de CNCO! Gana con Huawei tu boleto virtual

Válido en toda la República Mexicana. Participa el público consumidor en general que adquiera un Huawei P40 Pro, Huawei P40, Mate 40 Pro, Huawei Freebuds Pro, Huawei Freebuds4i, Huawei Watch GT2e, Huawei GT2 Pro, Huawei MatePad T8 Kids 32GB, Huawei AX3, Huawei B311 en combo con AX3, Bocina SoundX y Bocina Sound en los Centros de Atención a Clientes Telcel participantes de las 10:00:01 horas del día 10 de mayo 2021 y hasta las 17:59:59 horas del día 14 de mayo 2021, tiempo del centro de la República Mexicana conforme a la hora oficial del Observatorio Nacional de México. El código virtual deberá recogerse al momento de la compra con el promotor de Huawei dónde se adquirió el producto participante, en caso contrario se perderá el derecho al mismo y no será restituible o compensable de forma alguna. Los códigos virtuales están limitados a 1000 repartidos a nivel nacional. En caso que el Promotor de Huawei ya no cuente con códigos virtuales, el usuario no podrá acudir a otro Centro de Atención a Clientes por el incentivo, por lo que es responsabilidad del usuario validar si el promotor de Huawei tiene códigos virtuales disponibles. Únicamente aplica un código virtual para el concierto de CNCO (14 de mayo 2021) por producto Huawei participante adquirido. Productos y colores sujetos a disponibilidad en punto de venta. Promociones NO acumulables con promociones existentes. No participan equipos adquiridos en Tienda en Línea Telcel. Sí obtuviste un código para el concierto virtual de Marc Anthony con productos participantes Huawei y no pudiste redimirlo, puedes intercambiarlo por un código para este concierto.