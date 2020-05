Directores de ‘Avengers’ regresan con escalofriante cinta de terror

En los últimos años, son realmente pocas las películas que han logrado posicionarse como joyas del género de terror, algunas de ellas nacieron en prestigiosos Festivales de Cine; tal es el caso de The Babadook, It Follows, Midsommar o La bruja. Ahora llega el turno de Relic, cinta que se estrenó en el Festival de Cine Sundance y que es producida por los hermanos Russo, conocidos por éxitos como ‘Avengers: Endgame‘. Este largometraje promete causar pesadillas a más de uno. Aquí te contamos los detalles.

Relic promete ser un éxito

Esta cinta es dirigida por Natalie Erika James y tiene varias características que te van a interesar, el primero es que seguramente conoces a su protagonista, se trata de Emily Mortimer, a quien recordarás por La posesión de Mary y Scream 3.

Los productores de esta cinta cuentan con gran experiencia en convertir sus películas en éxitos taquilleros. Anthony y Joe Russo son los directores de Avengers: Endgame, Captain America: The Winter Soldier, Capitán América: Civil War y Avengers: Infinity War, todas del Universo Cinematográfico de Marvel. Recuerda que tú puedes armar un maratón de estas cintas en Claro video, porque así #ClaroQueMeQuedoEnCasa.

Después de su debut en el Festival de Cine Sundance, Relic recibió impactantes comentarios como: “el final más impactante y bello para una película de terror”.

La impresión que causó fue tanta que fue comparada por muchos como “la nueva Hereditary (El legado del diablo)”, disponible en Claro video, una de las cintas favoritas de los amantes del horror.

¿De qué trata Relic?

Relic habla sobre una familia integrada por una hija, una madre y una abuela que viven rodeadas del terror, mientras luchan contra una fuerza desconocida. La música, la fotografía y las actuaciones te cautivarán.

Su distribuidora, IFC Midnight, tenía programado su estreno para el próximo 10 de julio, sin embargo, debido a la situación mundial, esta fecha podría aplazarse. En México aún debemos ser pacientes para poder verla. ¿Te atreverás?

