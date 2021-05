Día de Star Wars: Disney+ celebra con ‘The Bad Batch’ y Maggie Simpson

Disney+ estrena en el Día Star Wars un especial de 70 minutos y un corto de Maggie Simpson para celebrar el May the 4th Be With You.

Cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, también conocido como May the 4th Be With You. Este año, Disney+ ha decidido celebrarlo con el primer capítulo de The Bad Batch (La remesa mala), un especial de 70 minutos, además de un corto animado de Maggie Simpson en el espacio.

‘Star Wars: The Bad Batch’

Star Wars: The Bad Batch es la nueva serie exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, que se estrenó en este Día de Star Wars. Los siguientes capítulos se estrenarán cada viernes, a partir del 7 de mayo.

Es un spin-off de 16 episodios de Star Wars: The Clone Wars, centrado en una banda de clones mercenarios y sus hazañas ilegales en una galaxia muy, muy lejana.

En el primer capítulo Aftermath (El Resultado), conocemos a los integrantes de la Fuerza Clon 99: Hunter, Tech, Wrecker, Crosshair y Echo. A ellos no les gusta seguir órdenes por lo que deciden hacer lo que creen más correcto. En el camino se encuentran con Omega, una pequeña niña que nunca había salido al espacio, pero que por su valentía, se convierte en una pieza perfecta para el equipo.

‘El despertar de la siesta’

Disney+ además lanzó un corto animado de Los Simpson para recordar la historia creada por George Lucas. El especial de tres minutos es llamado ‘El despertar de la siesta’ y su protagonista es la pequeña Maggie, quien está destinada a vivir una peligrosa aventura en el espacio para cumplir una implacable misión: encontrar su chupón.

La más pequeña de familia Simpson se sumergirá en una “guardería muy muy lejana… pero dentro de Springfield”. Maggie se enfrentará a los Sith, los rebeldes y androides para derrumbar al Lado Oscuro en una batalla legendaria, mientras intenta recuperar su juguete.

¿Cuál vas a ver primero?

