La premiación de la Academia 2020 nos regaló una noche llena de sorpresas y nuevos récords, desde los triunfos de 1917 hasta la primera vez que un filme extranjero, obtiene el máximo reconocimiento del cine, Parasite. Aquí te enlistamos los momentos de la noche que se convirtieron en históricos.

4. Han pasado más de 60 años desde que una película que recibió la Palma de Oro en el Festival de Cannes, ganó también como Mejor Película en los reconocimientos de la Academia, hablamos de Marty, de Delbert Mann. Esta vez, Parasite se llevó ambos reconocimientos, considerados los máximos premios del cine en ceremonias.

5. La cinta coreana ganó el mayor número de estatuillas que recibió una película en la edición 2020 de los premios de la Academia.

El actor cuatro veces nominado ganó Mejor Actor de Reparto por su papel en Había una vez en… Hollywood (Once Upon a Time … in Hollywood), actuación que puedes disfrutar en Claro video. Brad Pitt ya había ganado una estatuilla como productor por 12 años esclavitud (12 Years a Slave), coronada como mejor película en 2014.

Los efectos especiales, que hasta el momento era una de las cosas en las que Disney había podido repuntar en sus producciones, quedó a un lado gracias a la cinta 1917; quién venció a Avengers: Endgame, Star Wars: The Rise of Skywalker y El Rey León. La cinta obtuvo las categorías de Mejor Fotografía y Mejor Sonido.

Joaquin Phoenix obtiene el premio 11 años después de que Heath Ledger obtuviera la estatuilla póstuma por su trabajo de Joker en Batman: El Caballero De La Noche, sin embargo, aquella ocasión fue como Mejor Actor de Reparto y ahora como actor principal.

Joker estuvo nominada en 11 categorías y obtuvo la estatuilla a Mejor Música Original y Mejor Actor, premiando a Joaquin Phoenix; quien superó a Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver y Jonathan Pryce.

Esta fue su cuarta nominación de Phoenix en la Academia; la primera de ellas era Gladiator en el 2001, en el 2006 fue su papel en Walk the Line y la tercera llegó en 2013 con The Master.

La película Toy Story 4 obtuvo el galardón a la Mejor Película de Animación, cosechando la tercera estatuilla dorada para la divertida franquicia de Pixar sobre los juguetes de Andy.

La actriz Scarlet Johansson hizo historia al ser la onceava persona en ser nominada en dos categorías simultáneamente, Mejor actriz y Mejor actriz de reparto, por sus papeles en Marriage Story y Jojo Rabbit.

Entres las mayores sorpresas de la noche fue la inesperada actuación de Eminen cantando “Lose Yourself”, tema de la película 8 Mile (2002), que ganó el Premio de la Academia en 2003 a la Mejor Canción Original, fue la primera vez que una canción de rap ganaba en la categoría, sin embargo en aquella ocasión el cantante no asistió a la ceremonia.

Look, if you had another shot, another opportunity… Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo

— Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020