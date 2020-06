Deadpool tomará el control de los cameos de Stan Lee en las próximas películas de Marvel

Gran parte de la magia de las películas de Marvel radica en que Stan Lee siempre estuvo presente para aportar ideas; después de todo él había creado a los superhéroes y era el más indicado en guiar a productores y directores. De esta forma él siempre participó dentro y fuera de la pantalla; como aquellos épicos cameos que se volvieron tradición en todas las películas.

Sin importar que fuera Marvel, FOX o Sony, Stan Lee siempre impresionaba con divertidas escenas durante las películas. Los fanáticos acudían al cine con el propósito de ser los primeros en identificar el cameo del creador de los cómics, pero tras su deceso en noviembre del 2018, las cosas tuvieron que cambiar.

A partir del estreno de Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home, la ausencia de Stan Lee se hizo notar, por lo que se cree que Marvel ya está ideando cómo reemplazar a Stan Lee y que la tradición no se pierda. Es así como Roger Wardell de We Got This Covered reveló que Deadpool podría convertirse en el nuevo rey de los cameos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Marvel está considerando utilizar a Deadpool pata breves cameos después del lanzamiento de Deadpool 3”, comentó Roger Wardell vía Twitter.

Esto último podría ser posible gracias a la compra que hizo Disney por parte de FOX; en donde ahora los personajes de X-Men, Los 4 fantásticos y Deadpool formarán parte del UCM; siendo Deadpool el único que conservará su historia y elenco, en este caso Ryan Reynolds como el hilarante mercenario.

Se pretende que sus cameos sean sutiles y sofisticados, como sucedía con Stan Lee y en honor a él. Cameos que podrían ocurrir en el estreno de las próximas películas que se tienen planeadas, como Thor Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, The Eternals o Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Pero con todo el estilo y humor de Deadpool, que ha demostrado en Deadpool y Deadpool 2, que tú puedes disfrutar a través de Claro video y ser parte del #ClaroQueMeQuedoEnCasa

De esta forma se crearía una nueva tradición en Marvel, sustituyendo a Stan Lee por Deadpool; de quien ya se ha confirmado su tercera entrega una vez más con Ryan Reynolds. Sin embargo, aún quedan muchos detalles por revelar, como su clasificación, trama, elenco y fecha de estreno.

Y dinos, ¿qué te parece esta nueva idea de Deadpool como el responsable de los cameos?

