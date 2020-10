El 21 de octubre de 2015 es la fecha en la que los protagonistas viajan al futuro, razón por la cual celebramos el Back to the Future Day.

No hay mejor momento para enterarte de unas cuantas curiosidades de Volver al Futuro como el Back to the Future Day; pues fue un 21 de octubre cuando Marty McFly llegó al futuro a bordo de ese magnífico DeLorean.

Amamos esa trilogía dirigida por Robert Lee Zemeckis y producida por Steven Spielberg que nos llevó a recorrer tantas épocas de la historia; desde el Viejo Oeste hasta los años ochenta sobre esa tabla voladora, de la mano de Marty McFly, «Doc» Emmett Brown y Einstein, el perrito que los acompañó en cada aventura.

17 curiosidades de Back Future

Te compartimos algunas curiosidades de Volver al Futuro para celebrar el Back to the Future Day.

El 21 de octubre de 2015 es la fecha en la que los protagonistas viajan al futuro… de ahí que se celebre esta fecha cada año. Este 2020 cumple su quinto aniversario.

Los perros que participan en la película, Einstein y Copérnico eran en realidad las mascotas de Christopher Lloyd, actor que interpretó a Dr. Emmett Lathrop Brown, apodado ‘Doc’. En 1985, Einstein es el perro de compañía de Emmet y en 1955 el perro que aparece se llama Copérnico.

Back to the Future se grabó en tan sólo 10 semanas.

Toda la trama pudo haber sido muy diferente si la máquina del tiempo no hubiera sido ese DeLorean de puertas futuristas, ¿cierto? Originalmente se planteó que un refrigerador fuera el objeto para viajar en el tiempo; sin embargo, los productores temían que los niños en casa intentaran reproducir algunas escenas y pudieran lastimarse. Como segunda opción, se pensó en un tanque; pero a fin de cuentas se eligió un DeLorian por sus similitudes con una nave espacial.

El papá de McFly, George McFly interpretado por Crispin Glover, rechazó participar en la segunda parte de Back to the Future, por lo que se tuvo que idear un plan para reemplazar al actor. Para esa ocasión se contrató a Jeffrey Weissman, sin embargo, Glover demandó a Spielberg, generando nuevas regulaciones sobre el uso de la imagen de los actores en el cine.

¿La mejor hora para grabar ‘Volver al futuro’? El atardecer

Michael J. Fox filmó la mayoría de las escenas durante los atardeceres y anocheceres, pues sus grabaciones para Family Ties eran de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde.

Ralph Macchio (Daniel Larusso en The Karate Kid de 1984), rechazó el papel de Marty McFly. ¿Estará arrepentido?

Cuando Marty canta en el largometraje, no es la voz de Michael J. Fox, sino la del músico Mark Campbell.

A pesar que la trilogía de Back to the Future está catalogada como género ciencia ficción, en la película sólo hay 32 tomas con efectos especiales.

Bob Gale tuvo la idea para el guión después de encontrar el anuario de su papá en el sótano de su casa. Al darse cuenta de que era un poco nerd, se preguntó a sí mismo si hubiera sido amigo de su propio padre.

Spielberg es el conductor del auto en el que McFly se engancha en una de las escenas a bordo del monopatín.

Para crear el personaje del ‘Doc’ Brown, Christopher Lloyd se inspiró en el director de orquesta Leopold Stokowski, y por supuesto en Albert Einstein.

En el guión original de la película, Einstein, el perro de Doc, era un chimpancé.

Al interpretar a George McFly, Crispin Glover –el padre de Martin– perdió la voz durante un tiempo del rodaje de la cinta, por lo que en algunas escenas sólo movió la boca y cuando su voz regresó, dobló los diálogos.

La película más taquillera

Back to the Future fue la película más taquillera de 1985 en Estados Unidos, recaudó unos 210 millones de dólares.

Al entonces presidente de EE.UU, Ronald Reagan, le gustó tanto la película, que durante un discurso en 1986, citó la última línea que Doc dice en la cinta: «A donde vamos, no necesitamos caminos».

La tienda de antigüedades en la que Marty compra el mítico almanaque deportivo, tiene a la venta una Apple Macintosh y un muñeco de Roger Rabbit, película que también dirigió Robert Zemeckis.

Ahora que ya eres todo un conocedor de Back to the Future, arma tu maratón de la saga en casa. #TienesMuchoQueVer disfrutando de Volver al Futuro, Volver al Futuro II y Volver al Futuro III; encuéntralas disponibles para compra y renta a través de Claro video, cuya suscripción tienes incluida con tu Plan Telcel Max Sin Límite 3000 o superior.

¿Cuál es tu parte favorita de Back to the Future, la primera, segunda o tercera?

Ahora ve: