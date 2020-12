7 curiosidades de John Lennon, a 40 años de su partida

Este martes se cumplen 40 años desde que el mundo dio el último adiós a John Lennon. Sus canciones aún suenan alrededor del mundo y millones de fans lo recuerdan. Como homenaje, aquí te dejamos una lista de curiosidades del ex líder de The Beatles.

Curiosidades de John Lennon

1. Su nombre era John Winston Lennon en honor a Churchill.

John por su abuelo paterno y Winston en honor del primer ministro de la época, Winston Churchill.

2. De adolescente admiraba a Elvis Presley.

Su madre Julia le ponía los discos del rey del rock.

3. Un vida familiar difícil

Lennon vivía con sus tíos, Mimi y George, quienes no aceptaban que se ganara la vida con la guitarra. La mamá de John, por el contrario, lo apoyaba y le había regalado su primera guitarra Gallotone Champion, lamentablemente ella falleció cuando él tenía 17 años.

4. Fundó The Beatles

John Lennon invitó a Paul McCartney a unirse a su primera banda de skiffle y rock and roll, llamada The Quarrymen. Pronto se uniría George Harrison y años más tarde Ringo Starr. Los nombres preliminares de la banda fueron ‘Johnny and the Moondogs’ y ‘Long John and the Silver Beetles’, hasta llegar a ‘The Beatles’. En 1962 comenzó el éxito en Inglaterra del cuarteto con su primer sencillo, «Love me do».

5. Publicó dos libros durante su etapa beatle

Lennon además de su gusto por la música, amaba la literatura, escribió una serie de poemas y breves cuentos, logrando publicar dos libros: ‘In his own write’ (traducido en español como ‘Por su propio cuento’) en 1964 y ‘A Spaniard in the works’ (‘Un españolito en obras’) en 1965.

6. Fue actor una película española

En 1966, Lennon participó como actor en la película ‘How I won the war’ (‘Cómo gané la guerra’), una comedia ambientada en la II Guerra Mundial.

7. Tenía una obsesión por el número 9

John nació un 9 de octubre, mismo día que nació su hijo Sean 35 años después. Parecía estar atado a este número, ya que la lista de coincidencias es grande, por ejemplo: nació a las 6:30 p.m. (6+3=9). Liverpool tiene 9 letras; Newcastle, la calle donde vivía, también. El autobús que cogía para la escuela era el 72 (7+2=9), mismo número del apartamento de Nueva York donde vivió.

8. Su música ha inspirado a Bob Dylan y Ozzy Osbourne

La música de John ha sido fuente de inspiración para otros artistas. Bob Dylan hizo un tributo al exBeatle con el tema «Roll on John». Mientras que Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath, hizo una versión muy personal de «How?». En el videoclip, se le ve cruzando las calles de Nueva York para llevar un ramo de flores ante la placa conmemorativa de Lennon, en Central Park.

