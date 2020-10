Todo lo que tienes que saber del concierto en línea de Billie Eilish

Es momento de disfrutar del talento de Billie Eilish, aunque sea a través de una pantalla. Aquí te contamos todo sobre Where Do We Go? The Livestream.

Tiene 19 años y seis de carrera, pero su talento y popularidad ya rompen con cualquier esquema, por lo que tiene millones de fanáticos alrededor del mundo. Si tú eres uno de ellos, aquí te decimos cuándo es el concierto en línea de Billie Eilish y cómo puedes ser parte de este.

Sería este 2020 cuando Billie visitaría tierras mexicanas como parte del Where Do We Go? World Tour, pues definitivamente todas las bandas y artistas reconocen que México es un país en donde los conciertos son una de las actividades favoritas para el entretenimiento, además de que somos una audiencia realmente fiel.

Where Do We Go? The Livestream

Con este concierto digital, la cantante y compositora estadounidense se une a la nueva normalidad. De esta manera, a través de sus redes sociales, Billie anunció que ofrecerá un concierto en línea llamado Where Do We Go? The Livestream.

¿Cuándo es la gran fecha?

Where Do We Go? The Livestream será un show completamente en vivo que se transmitirá vía streaming y en directo el próximo sábado 24 de octubre a las 17 horas.

¿Cómo puedo unirme al streaming?

El público podrá ingresar a través de un boleto electrónico, el cual tendrá un valor de 30 dólares, lo que equivale a unos 643 pesos mexicanos.

Los boletos para Where Do We Go? The Livestream ya se encuentran a la venta al ingresar a livestream.billieeilish.com. En este sitio, además de adquirir tu pase directo, podrás tener acceso a mercancía oficial de la cantante y ver el mismo concierto durante 24 horas después de que este termine.

Así que si eres fan de Billie Eilish y te unirás al streaming, prepárate escuchando tus canciones favoritas pues todos sus álbumes y EP’s se encuentran disponibles en Claro música; desde Six Feet Under u Ocean Eyes del 2016, hasta When We All Fall Asleep, Where Do We Go? de 2019.

Estamos seguros de que será una velada muy especial pues desde casa podrás bailar y cantar al ritmo del concierto en línea de Billie Eilish sin miedo a ser juzgado.

¿Ya escuchaste No Time to Die, la canción que compuso especialmente para Sin tiempo para morir, la nueva entrega del agente 007 con Daniel Craig?

