Cuándo y en dónde ver los próximos Globos de Oro 2020

Los Globos de Oro son uno de los premios más importantes del cine y de la televisión, con ellos se puede predecir a aquellos posibles ganadores de la Academia; ya que no sólo reconoce a las series y miniseries que destacaron en el año, sino también a todas esas películas dignas del galardón más importante.

Este 2020 inicia con los Globos de Oro, la primera premiación del año; eso significa que aún tienes tiempo de disfrutar todas aquellas películas que han sido nominadas y armar tu quiniela de posibles ganadoras para antes de la gran noche. Algunas de las nominadas están disponibles en Claro video, y podrás verlas acompañado de tu familia.

La favorita de la temporada también podría marcar la historia del cine. Si aún no la has visto, no hay pretexto para no darle play ahora mismo, ya que es el más reciente estreno de Claro video y sin duda, la actuación de Joaquin Phoenix es algo digno de ver.



El más reciente trabajo de Quentin Tarantino también recibió un par de nominaciones y no es para menos, ya que la película cuenta con un gran elenco conformado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.



Si algo nos ha quedado claro es que Toy Story ha marcado a más de una generación; Toy Story 4 es la prueba de ello, poniendo una vez más en alto a Pixar, al estar nominada como Mejor Película de Animación. ¿Crees que se lleve el Globo de Oro?



Este año, Disney decidió apostar una vez más a los clásicos llevados a una versión live-action; tanto ha sido el éxito, que El Rey León también está nominada y disponible en Claro video; así como Aladdín, otro estreno del 2019.



La historia de Elton John en manos del director Dexter Fletcher y la actuación de Taron Egerton, es otra película biográfica que podría sorprender a todos en las siguientes premiaciones, así como lo hizo Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury el año pasado.



La última entrega de esta querida trilogía también logró estar nominada como Mejor Película Animada; el adiós a todos tus personajes favoritos, una vez más a cargo del director Dean DeBlois y con voces de America Ferrara, Kit Harington, Gerard Butler, Cate Blanchett y Jay Baruchel.



¿Cuándo se llevarán a cabo los Globos de Oro?

Será el próximo 5 de enero a las 8 pm que inicie la alfombra roja de la 77° edición de los Globos de Oro, para después dar inicio a la gran ceremonia que albergará a decenas de famosos y tendrá como presentador a Ricky Gervais; mientras que Tom Hanks y Ellen DeGeneres serán los afortunados en recibir los premios honoríficos Cecil B. deMille y Carol Burnett.



Si quieres conocer la lista completa de los nominados puedes entrar a este link y desde ahora armar tu quiniela de posibles ganadores. Y dinos, ¿quién crees que gane a Mejor Película Animada?

